Peste 500.000 de români au văzut recitalul online susţinut de Angela Gheorghiu în cadrul Qreator – Home Together Edition

La aproape două săptămâni de la recitalul online susţinut de Angela Gheorghiu la Qreator by IQOS, acesta continuă să prezinte interes pentru publicul din România. Numărul celor care îl vizionează creşte de la o zi la alta, iar cele peste 9.700 de reacţii pozitive reflectă nevoia pe care publicul o simte pentru astfel de manifestări artistice excepţionale. Până în acest moment, recitalul a fost vizionat pe pagina de Facebook a Qreator by IQOS de peste 500.000 de români. Recitalul, care încheie seria Qreator – Home Together Edition, este primul susţinut de marea divă de la începutul pandemiei, care a surprins-o în România.

În 25 iunie, superstarul internaţional Angela Gheorghiu, acompaniată de pianistul Alexandru Petrovici, a susţinut un recital în vila Oromolu, actuala casă Qreator. Angela Gheorghiu a interpretat, în felul său unic, arii şi lieduri celebre ale compozitorilor Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini şi Franz Schubert, precum şi compoziţii autohtone, „Floricică de pe apă” sau „Dragu-mi-i, mândro, de tine” de Tiberiu Brediceanu. A fost o interpretare memorabilă, iar, prin intermediul transmisiunii live pe pagina de Facebook a Qreator, spectatorii s-au putut bucura de vocea şi prezenţa încântătoare ale marii artiste.

Emoţia şi bucuria Angelei Gheorghiu de a susţine din nou un recital live, după o pauză destul de lungă şi, mai ales, de a-l susţine în faţa publicului român, chiar şi într-un context atipic, au fost evidente. După încheierea recitalului, superstarul muzicii de operă a mărturisit: „M-am simţit extraordinar şi am fost foarte emoţionată să interpretez acest recital, primul meu spectacol filmat după o pauză mai mare de trei luni, pauză impusă de situaţia actuală la nivel mondial. Sunt fericită să constat că, în România, există şi oameni care apreciază şi valorifică, în cel mai bun mod, cultura şi arta muzicală, aşa cum sunt cei de la Qreator, care au organizat această mini-stagiune pe timp de pandemie, într-un mod extrem de profesionist. Îmi doresc să poată învăţa cât mai multe instituţii de la ei şi, prin puterea exemplului lor, să promoveze cultura şi adevărata artă în România. Nu îmi pot imagina o viaţă fără artă, fără muzică şi sunt convinsă că, alături de mine, sunt mii şi milioane de oameni care îmi împărtăşesc aceste gânduri”.

Până acum, peste 500.000 de români au vizionat recitalul, iar numărul creşte constant. La fel cum creşte şi numărul mesajelor şi aprecierilor pe care aceştia le transmit online sopranei. Recitalul poate fi accesat şi vizionat în continuare pe pagina de Facebook a Qreator.

Superstarul Angela Gheorghiu, cea mai fermecătoare şi talentată cântăreaţă de operă a timpului nostru (New York Sun), s-a născut în Adjud, România. Încă din copilărie, destinul ei a fost muzica. A urmat Liceul de Artă „George Enescu” din Bucureşti şi a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. A studiat cu remarcabila profesoară Mia Barbu. Vocea unică şi uimitoarea prezenţă scenică au transformat-o curând într-un superstar al operei internaţionale. Şi-a făcut debutul internaţional în 1992 la Royal Opera House în La Bohème. În acelaşi an a debutat la Metropolitan Opera New York şi la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată rolul Violettei din La Traviata în 1994, legendara producţie pentru a cărei transmitere în direct BBC şi-a întrerupt programul obişnuit pentru prima şi ultima dată în istoria operei şi în istoria televiziunii. La una din repetiţii dirijorul, Sir Georg Solti, a spus: „Mi-au dat lacrimile. A trebuit să ies. Fata este minunată. Poate să facă orice”. Ziarele au scris că „S-a născut o stea”.

Acest recital susţinut de Angela Gheorghiu la Qreator by IQOS a fost ultimul eveniment al seriei Qreator – Home Together Edition demarată în luna martie, la începutul crizei sanitare. Timp de trei luni, în fiecare joi, live-urile Qreator şi-au propus să fie o punte de legătură între comunitatea artistică din România şi publicul larg. Concertele cu unele dintre cele mai apreciate trupe din România, spectacolele de teatru, recitalul de vioară susţinut de Alexandru Tomescu sau talk-urile cu diverse personalităţi au reuşit să fie un moment de respiro într-o perioadă dificilă pentru cei 2 milioane de români care au urmărit evenimentele online.

