Expunerea la soare fără cremă de protecţie îţi poate păta, iremediabil, pielea

Te bucuri de vară şi abia aştepţi să ai puţin timp liber pentru a merge la piscină sau a da o fugă până la mare? Cu siguranţă nu-ţi va lipsi din geantă crema cu protecţie solară, însă ce trebuie să ştii este că această cremă este recomandat să o foloseşti în fiecare zi.

Când porţi tricouri, rochii sau ţinute care îţi descoperă părţi ale corpului trebuie să ai grijă de pielea ta pentru a nu te trezi cu pete albe pe piele. Cristina, după numeroase vacanţe petrecute la mare, s-a speriat la apariţia unor semne care îi creau un disconfort (...)., însă ea este un caz fericit, a ajuns la dermatolog înainte să fie prea târziu.

,,După o expunere îndelungată la soare am avut câteva pete pigmentare şi câteva aluniţe am fost la dermatolog care mi-a recomandat un tratament pe care l-am urmat şi astfel am reuşit să scap. Aplic o cremă cu factor de protecţie 50, 30, depinde, chiar si iarna.", spune Cristina.

,,Genul acesta de leziune reprezintă incapacitatea pielii de a se apăra împotriva agresiunii luminoase şi poate să apară o astfel de problemă la persoanele care au stat mult timp la soare de-a lungul vieţii. De obicei este o problemă a persoanelor vârstnice dar am întalnit-o şi la persoane tinere care au făcut solar sau care îşi petrec mult timp expuse la lumină. E un semnal de alarmă că a ajuns cât am stat de-a lungul timpului şi trebuie să stăm cu foarte multă precauţie şi măsură. Din păcate hipomelanoza gutată nu se recolorează.”, a declarat Mihaela Leventer, medic dermatolog.