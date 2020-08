Tratamentul cu plasmă de la pacienţii infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 a avut rezultate foarte bune. Un studiu american arată că administrarea de plasmă reduce mortalitatea cu 57% faţă de cei care nu primesc acest tratament.

În România, însă, este greu să găseşti donatori. Cauzele sunt multiple. Specialistul în sănătate Florin Hozoc spune că la nivelul ţării există o metodologie destul de restrictivă. Mai există şi o teamă a pacienţilor că ar putea rămâne fără anticorpi, lucru care nu este posibil în realitate.

În urmă cu o săptămână, în Capitală, erau doar 124 de persoane care au ales să doneze. Sunt însă şi cazuri demne de scos în faţă. Mircea este medicul care a fost infectat şi a ales să doneze ca să salveze alte vieţi.

"Cât am stat internat în spital am încercat să le ofer informaţii celor care nu sunt cadre medicale despre utilitatea donării şi cât de folositoare este în anumite cazuri severe.Două persoane cu care am fost internat în aceleşi salon au donat şi ele," a spus Mircea Alexandru Grigorescu.

Medicul infecţionist Virgil Musta face apel la persoanele care s-au vindecat de noul coronavirus şi au dobândit anticorpi să doneze plasmă. Este de părere că un astfel de tratament a dat rezultate foarte bune.

"Aş face un apel persoanelor care au fost internate la noi şi au fost infectate ca să meargă la Centrul de sânge să doneze sânge pentru a se prepara plasma necerară supravieţuirii altor pacienţi," este apelul medicului Virgil Musta, şeful Secţiei de Boli Infecţioase de la Spitalul ”Victor Babeş” din Timişoara.

"Administrarea de plasmă convalescentă oferă un rezultat foarte bun în sensul că reduce mortalitatea cu 57% faţă de pacienţii care nu primesc plasmă. Un astfel de rezultat care este anunţat prin acest studiu de către medicii americani este o fundamentare ştiinţifică a utilizării plasmei. (...)

Se introduc în organism anticorpi specifici anti SARS-CoV-2 care ajută la neutralizarea virusului, opreşte practic înmulţirea virusului în organismul bolnav," a explicat lorin Hozoc, specialist în sănătate.