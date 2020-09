Şcoala online creşte riscul copiilor de a deveni supraponderali sau obezi

Medicii atrag atenţia asupra legăturii între timpul petrecut de copii în faţa ecranelor şi riscul ca aceştia să dezvolte probleme de greutate.

În contextul in care mulţi dintre copii învaţă acum de acasă, în faţa ecranelor, părinţilor le revine sarcina de a supraveghea, pe lângă şcoala online şi alimentaţia copiilor.

Medicii clinicii Smart Nutrition care au participat la Congresul European si International de Obezitate (ecoico2020) la începutul lunii septembrie spun ca unul dintre subiectele dezbătute a fost obezitatea la copii.

Conform unui studiu prezentat în cadrul congresului* care a fost realizat pe un numar de peste 4.000 de copii între doi şi 11 ani din opt ţări europene, atât numarul de ore de somn cât şi numărul de ore petrecute în faţa ecranelor sunt asociate cu greutate peste cea sănătoasă. Datele preliminare arată ca pentru fiecare oră în plus petrecută în faţa ecranelor riscul de suprapondere creste cu 16%, iar pentru fiecare ora de somn în minus, riscul de suprapondere creste cu 23%.

În aceste conditii, şcoala online şi scăderea activităţii fizice transformă sarcina părinţilor legata de controlul alimentatiei şi de asigurarea nutrienţilor necesari pentru dezvoltarea copiilor intr-o provocare. Provocarea este cu atât mai mare cu cât, conform medicilor, părinţii recunosc cu greu şi de multe ori târziu un copil care are probleme de greutate.

Medicii nutritionişti îi sfătuiesc pe părinţi sa respecte un minim de 5 reguli de aur

Asigurarea numărului de ore de somn adecvat copiilor.

Limitarea timpului petrecut în faţa ecranelor în afara orelor de şcoală la minim.

Asigurarea activităţii fizice.

Asigurarea nutrienţilor necesari dezvoltării copiilor. Aceştia pot să fie evaluaţi de un medic specialist cu ajutorul unui jurnal nutriţional.

Limitarea aportului de alimentele nesănătoase şi de zahar, precum şi de kcalorii acolo unde este cazul. Limita de zahăr de exemplu, în cazul copiilor este de 25g pe zi şi este foarte uşor de depăşit.

Şi în practica clinică, medicii observă legatura dintre ecrane şi problemele de greutate.

“Copiii care au probleme de greutate stau mai mult în casă (sşi acest lucru înseamna de obicei ca se joacă pe calculator/tableta), practică mai rar sporturi, ies în aer liber mai puţin comparativ cu cei care nu suferă de obezitate” spune medicul nutriţionist Mihaela Posea.

În cazul adolescenţilor, provocarea poate să fie şi mai mare din cauza independenţei mai mari legată de meniul zilnic. “Recomand adolescenţilor care fac şcoală online să îşi adapteze meniul zilnic astfel încât să aibă 3 mese principale şi 1-3 gustari, şi să nu "ronţăie" diverse alimente hipercalorice in timpul orelor, tentaţia spre acest obicei fiind mult mai mare. De asemenea, îi sfatuiesc să se mişte puţin prin casă dupa fiecare oră, să nu rămână 5-6 ore nemişcati în faţa ecranului. Daca programul este aglomerat, pot să îşi adapteze biroul astfel încât sa poata sta si in picioare, sau pot înlocui scaunul cu o minge medicinală gonflabila, care solicită musculatura picioarelor şi a spatelui. În plus, le recomand să rămână activi şi dupa ore să facă exerciţii fizice, sport, să iasă cu bicicleta, să nu continue statul în faţa ecranului”, arată Dr. Alexandru Popa, medic specialist diabet, nutriţie, boli metabolice.

De altfel, şi oftalmologii sfătuiesc intotdeauna părinţii să limiteze timpul pe care copiii îl petrec în faţa ecranelor: “Folosirea îndelungată a ecranelor afectează ochii copiilor prin mai multe mecanisme: clipit mai rar ce duce la sindrom de ochi uscat, suprasolicitarea acomodatiei pentru vederea la aproape ce creste riscul apariţiei miopie şi a progresiei ei, lumina albastra emisă de ecrane ce poate afecta ritmul circadian prin scăderea calităţii şi a duratei somnului şi poate creste riscul apariţiei cataractei şi a degenerescenţei maculare la o vârsta mai frageda. Se recomanda ca pana la vârsta de 3 ani copilul sa nu aibă acces la telefon, tv, computer, între 3 şi 6 ani jumătate de ora pe zi, între 6 şi 9 ani o ora pe zi.”, Mihai Suteu, medic specialist oftalmolog.

*Impact of sleep and screen times on incidence of overweight in European children and adolescents, Viveka Guzman, Louise Arvidsson, Lauren Lissner, Monica Hunsberger