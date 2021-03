1,3 milioane de români s-au întors în ţară în 2020. Cîţu: „Au găsit oportunităţi, mai ales în IT”

Premierul Florin Cîţu a anunţat miercuri că 1,3 milioane de români s-au întors în ţară din străinătate în 2020, potrivit unui studiu care a fost prezentat şi de Financial Times.

„Studiul spune că s-au întors voluntar pentru că au găsit în România loc de muncă şi studiul este prezentat şi de Financial Times. Este clar că au găsit oportunităţi în România cei care s-au întors, în special în domeniul IT. Vom face ceea ce am făcut şi până acum. Anul trecut provocarea a fost să păstrăm locurile de muncă, iar românii care au fost în şomaj tehnic să se poată întoarce la locurile de muncă. Toţi s-au întors pentru că rata şomajului în România scade, asta întreabă că au putut să se întoarcă la locul de muncă acei oameni şi în continuare s-au creat locuri de muncă suplimentare”, a declarat Florin Cîţu.

Conform acestuia, Guvernul va continua „în aceeaşi direcţie anul acesta, mai ales că estimăm o creştere economică în acest an”.