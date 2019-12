10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. Care este tema de anul acesta

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este marcată la nivel mondial pe 10 decembrie. În 1948, pe 10 decembrie, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Anul acesta, tema zilei este "Tineretul apără drepturile omului" (Youth Standing Up for Human).

Declaraţia stipulează că toţi oamenii s-au născut cu drepturi egale şi inalienabile, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, opinii politice sau de altă natură, origine naţională sau socială, proprietate, naştere, statut social. Disponibilă în peste 500 de limbi, Declaraţia pentru Drepturile Omului este în prezent cel mai tradus document din lume.

Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului, a avut loc pe 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a ONU a declarat o rezoluţie prin care invita toate statele membre, precum şi orice alte organizaţii interesate să sărbătorească ziua aşa cum consideră că este potrivit.

În 2019, tema este "Tineretul apără drepturile omului" ("Youth Standing Up for Human"), după un an marcat de împlinirea a 30 de ani de la instituirea Convenţiei pentru Drepturile Copilului (20 noiembrie).

Prin această temă se intenţionează celebrarea potenţialului tineretului ca agent constructiv al schimbării, amplificarea vocilor şi angajarea unei game largi de public în promovarea şi protejarea drepturilor, potrivit un.org. Campania este derulată pentru a încuraja şi demonstra modul în care tineretul poate apăra drepturile omului şi combate rasismul, discursul urii, hărţuirea, discriminarea, efectele schimbărilor climatice etc.

Ziua este marcată în mod normal atât prin conferinţe şi reuniuni politice la nivel înalt, cât şi prin evenimente culturale care au această temă.

Potrivit coe.int, pentru a marca Ziua Drepturilor Omului, secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, şi preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Liliane Maury Pasquier, au emis o declaraţie comună în perspectiva celei de a 70-a aniversări a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, celebrată în 2020:

"Urmând calea deschisă de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost deschisă spre semnare la 4 noiembrie 1950. În decursul ultimilor 70 de ani, Convenţia şi-a extins sfera de acţiune pe întreg continentul, protejând astăzi drepturile şi libertăţile fundamentale a peste 830 milioane de oameni din cele 47 state membre. Graţie Convenţiei, supravegheată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, Europa beneficiază de cel mai puternic sistem internaţional de protecţie a drepturilor omului din lume. Este ceva de care putem fi mândri toţi. Cele peste 20 000 de hotărâri ale Curţii, puse în aplicare de către statele membre ale Consiliului Europei, au contribuit la îmbunătăţirea, în diferite moduri, a vieţii oamenilor de pe întreg continentul. Prin implementarea prevederilor ei pe plan intern de către autorităţile naţionale, Convenţia a generat multiple schimbări pozitive, şi a contribuit la creşterea standardelor privind drepturile omului în întreaga lume. Totuşi, nu ar trebui niciodată să tratăm aceste realizări ca atare, or ele ar putea să dispară. Lupta pentru drepturile noastre este o luptă continua şi avem încă mult de muncit în acest sens. În anul 2019 a fost finalizat un proces de reformă care a durat zece ani. Numărul de cauze aflate pe rol la Curtea Europeană a fost redus cu peste 50% şi s-au înregistrat îmbunătăţiri semnificative în executarea hotărârilor CEDO. Cu toate acestea, în jur de 60 000 de cereri încă aşteaptă a fi examinate şi mai mult de 5000 de hotărâri urmează a fi pe deplin puse în aplicare. Aceste cifre rămân destul de înalte şi necesită eforturi conjugate din partea Consiliului Europei, Curţii şi a statelor membre pentru a asigura înfăptuirea justiţiei şi abordarea problemelor sistemice în vederea evitării încălcărilor repetate.De asemenea, este necesar să acţionăm pentru a ne asigura că Convenţia protejează în mod eficient, în toate circumstanţele, oamenii din fiecare colt al continentului, inclusiv din zonele necontrolate. Aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, relansată în 2019, va reprezenta un pas binevenit în acest sens, deschizând un nou capitol în istoria îndelungată şi remarcabilă a Convenţiei".

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.