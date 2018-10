Cele mai importante, sugestive sau tragice momente. Toate sunt cuprinse de agenţia MEDIAFAX în Campania "100 de ani în 100 de momente", care vă oferă câte un eveniment al fiecărui an din ultimul centenar.

Anul 2015

30 octombrie: Are loc incendiul din Clubul Colectiv

Incendiul s-a soldat cu 65 de morţi şi peste 100 de răniţi

La trei ani de la tragedie, nu există niciun vinovat

Sursa Muzică: Goodbye to Gravity - The Day We Die

