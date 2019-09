25 de ani de la înfiinţarea Batalionului 151 Infanterie Războieni Iaşi. Expoziţie inedită cu uniforme, decoraţii şi armament | GALERIE FOTO

Cei 25 de ani de la înfiinţarea Batalionului 151 Infanterie Războieni Iaşi au fost marcaţi şi printr-o expoziţie la Palatul Culturii din Iaşi. Uniforme, decoraţii, armament, documente şi fotografii din cele 11 misiuni internaţionale şi din toată activitatea sunt expuse la Iaşi.

Expoziţia de la Palatul Culturii din Iaşi este intitulată "25 de ani în Slujba Păcii" şi prezintă sfertul de veac de la înfiinţarea Batalionului 151 Infanterie Războieni. Este prima expoziţie militară într-un muzeu cilvil, iar astfel au fost expuse mărturii ale celor mai importante momente din istoria Lupilor Negri.

GALERIE FOTO 25 de ani în slujba păcii, într-un muzeu civil

































„Pentru Armata României, Batalionul 151 reprezintă o unitate de elită alături de celelalte unităţi, fiind cea de-a treia unitate intrată în teatrul de operaţii din Afganistan, în 2003, menţinându-se acest nivel, chiar depăşindu-l. Pentru mine să fiu Lup Negru, acum când mă întrebaţi m-au copleşit emoţiile deoarece sunt aproape de la început, din 99 îmi desfăşor activitatea în acest Batalion. Am prins, mai puţin Angola, celelalte misiuni le-am prins împreună cu Lupii. Eu sunt mândru de această poziţie, de acest statut, să fiu Lup Negru", a declarat lt. Col Vasile Mironescu, locţiitorul comandantului Batalionului 151 Infanterie

Drapelul de luptă al Lupilor Negri a fost decorat de 6 ori: în 2004 cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, în 2007 cu Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre şi în 2008 cu cea a Statului Major General, în 2014 cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de ofiţer şi cu Emblema de onoare a Armatei României cu însemn de război şi în 2017 cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Comandor. O parte dintre documentele care atestă aceste decoraţii au fost şi ele expuse.

Prin medalii, uniforme, armament sau fotografii din misiuni, Lupii Negri îşi spun povestea celor care vin să viziteze expoziţia.

„Palatul Culturii găzduieşte această expoziţie pentru că momentul aniversat este unul deosebit. Sunt 25 de ani, un sfert de veac de când Batalionului 151 Infanterie reprezintă ţara noastră pe tot felul de fronturi internaţionale, misiuni de pace, misiuni în care au acumulat o experienţă deosebită şi un foarte bun renume, iar Palatul Culturii este un excelent loc de întâlnire cu publicul pentru că ceea ce a însemnat istoria aceasta de un sfert de veac merită să fie cunoscută în plin de vizitatori, de cetăţenii oraşului. (...) Este terenul pe care se pot întâlni cetăţenii, societate civilă şi armata şi pot comunica foarte bine", a explicat Sorin Iftimi, istoric.

De 25 de ani, plutonierul adjutant Cătălin Dobrea are o a doua familie, cea a Lupilor.

„Eu sunt militar în acest Batalion încă de când s-a înfiinţat. Am intrat pe această poartă ca un simplu civil, m-am angajat aici şi iată că au trecut 25 de ani de aplicaţii, 25 de misiuni, de lucruri pe care le- am învăţat şi am încercat să le petfectionăm ca să ajungem la nivelul la care suntem la ora actuală. Am 8 misiuni în afara. Cel mai greu moment a fost în 2009. Executam o misiune în Afganistan, undeva pe la 11 noaptea, FOB-ul în care eram dislocat a fost atacat, după vreo oră jumătate când am ajuns la infirmerie mi-am regăsit toată grupa, cei sase militari ai mei din grupă toţi erau răniţi. A fost un soc pe care l-am suferit pe moment, dar am încercat sa îmi revin cât mai rapid, astfel încât să fiu alături de colegii mei, să poată să se refacă şi să revenim la acele lucruri pe care le aveam de făcut. Din păcate unul dintre EI, Florin Cojocaru nu a mai putut sa revină, a fost rănit destul de grav şi a fost transferat la un spital din Germania", îşi aminteşte Cătălin Dobre.

Au 11 misiuni internaţionale şi de fiecare dată când s-au întors acasă au raportat misiune îndeplinită.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.