A fost inaugurat Drumul Unirii, care leagă Bistriţa-Năsăud de Maramureş prin Munţii Ţibleşului | FOTO

Un drum judeţean de 45 de kilometri care leagă judeţele Bistriţa-Năsăud de Maramureş prin Munţii Ţibleşului, denumit ”Drumul Unirii”, a fost inaugurat vineri. Investiţia depăşeşte 50 de milioane de lei.

Drumul are o importanţă deosebită pentru judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, deoarece scurtează cu 60 de kilometri accesul spre zona Târgului Lăpuş, pe unde până acum nu se putea ajunge decât prin judeţul Cluj-Napoca.



Inagurarea drumului a avut loc în Dealul Şpanului din comuna Târlişua, zonă situată la graniţa dintre cele două judeţe şi a debutat cu o slujbă religioasă urmată de un spectacol de muzică folclorică şi conferirea titlurilor de cetăţeni de onoare preşedinţilor consiliilor judeţene din Bistriţa Năsăud şi Maramureş.



“Împreună cu colegii de la Consiliul Judeţean Maramureş şi cu sprijinul Guvernului am reuşit să modernizăm acest drum şi poate că nu este întâmplător faptul că acest drum s-a finalizat în acest an, în Anul Centenarului. Acum avem o variantă modernizată, scurtată, care face legătura judeţului Bistriţa-Năsăud cu zona Târgului Lăpuş, înainte se mergea pe la Dej şi drumul era cu mult mai lung. Acest drum reprezintă o nouă axă de dezvoltare, o legătură istorică cu judeţul frate - Maramureş şi este inaugurată astăzi”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan.





La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, drumul judeţean 171 a fost modernizat în ultimii doi ani, el traversează patru comune şi are o lungime de aproximativ 39 de kilometri.



”Ne-am dorit ca acest drum să fie finalizat în anul 2018, în Anul Centenarului Marii Uniri şi de aceea cred că i se şi potriveşte numele cu care l-am botezat - Drumul Unirii”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.



Pentru implicarea în realizarea acestui drum strategic cei doi preşedinţi de consilii judeţene au primit din partea Primăriei Târlişua titlurile de cetăţean de onoare a comunei.

Investiţia totală a fost de 52 milioane lei.

