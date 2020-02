Acasă la cel mai longeviv român. Sfaturile lui „Nea Mitică” a rămas mereu acelaşi: Lapte şi miere, dacă vrei să trăieşti cât mine

Dumitru Comănescu, românul în vârstă de 111 ani şi 3 luni,declarat al treilea cel mai longeviv bărbat din lume, s-a născut în Proviţa de Jos, judeţul Prahova. Aici, oamenii îl ştiu pe „nea Mitică” şi sfatul lui pentru săteni a fost tot timpul acelaşi: „Lapte şi miere, dacă vrei să trăieşti cât mine”.

Inginerul agronom Dumitru Comănescu a fost recunoscut de Guiness Book of Records ca fiind al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ. Are are 111 ani şi 3 luni. El s-a născut pe 8 noiembrie 1908, în Proviţa de Jos, o comună din Prahova, aflată la 7 kilometri de Câmpina şi 100 km distanţă de Bucureşti.

Cei mai mulţi dintre localnici, în special cei în vârstă, îl cunosc bine pe „nea Mitică”.

Luciana Stoica, de exemplu, a vorbit cel mai des cu cel care acum este cel mai vârstnic bărbat român.

„Este cu o minte lucidă. Mă întreba dacă mai sunt poteci, dacă mai merge lumea”, povesteşte femeia.

Casa în care a copilărit Dumitru Comănescu încă este în picioare şi arată, cu mici excepţii, ca pe vremuri.

Luciana spune că vecinul său are ca şi secret al longevităţii laptele şi mierea.

„Lapte şi miere, dacă vrei să trăieşti cât mine. Aşa zicea (...) Eu cred că imunitate tot de aici a luat (…) Este în putere şi cu mintea zdravănă”, a mai afirmat localnica din Proviţa de Jos.

Potrivit acesteia, familia Comănescu avea stupi, vaci de lapte, dar şi alte animale în ogradă.

Un alt bărbat din comună a povestit că şi aerul de aici, din sat, îi ajută pe cei în vârstă.

„La vremurile pe care aceşti oameni l-au prins ca şi aer ca şi condiţii de viaţă, mi se pare ceva firesc. Nu e ceva ieşit din comun, dar nici ceva de zi cu zi. Este o zonă foarte bună la noi în sat, avem poluare zero. Nu avem nimic industrial în zonă care să polueze aerul”, a spus bărbatul.

În Proviţa de Jos mai sunt persoane care au ajuns la 91 ani şi chiar 101 ani.

Dumitru Comănescu trăieşte în Bucureşti şi este la ora actuală al treilea cel mai vârstnic bărbat în viaţă din lume, conform clasamentului „Ten oldest living men” şi al 75-lea cel mai vârstnic bărbat al tuturor timpurilor.

Clasamentul a fost publicat recent de The Gerontology Research Group (GRG) cu ocazia recunoaşterii de către Guinness World Records a celui mai bătrân bărbat din lume, japonezul Chitetsu Watanabe, care va împlini luna viitoare 113 ani. Pe locul al doilea se află britanicul Robert Weighton, născut pe 29 martie 1908.

