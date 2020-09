Accidentul lui Bode, de pe Dealul Negru: IPJ Argeş refuză să spună dacă a făcut audieri în caz

Răspunsurile primite în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public arată cum nu mai puţin de şapte instituţii de aplicare a legii – structuri de poliţie, parchete şi SPP- evită sau se eschivează să dea explicaţii opiniei publice despre accidentul de circulaţie din Argeş în care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Un răspuns al IPJ Argeş arată că „IPJ Argeş a fost anunţat în legătură cu accidentul de circulaţie din data de 30 august 2020, produs pe DN 7, pe raza comnei Drăganu, prin intermediul unui apel la Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. Ora apelului la 112, prin care a fost sesizată producerea evenimentului rutier este 18.25 iar echipajele Serviciului Rutier Argeş au ajuns la faţa locului în aproximativ 15 minute de la sesizarea evenimentului”.

Poliţiştii mai spun că „în cauză au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă” şi evită să spună dacă au făcut audieri de victime şi martori, inclusiv audierea ministrului Bode şi a ofiţerului SPP, data acestor audieri, data includerii imaginilor apărute public în dosar, data constituirii dosarului penal în cauză, cât şi momentul în care IPJ Argeş a luat la cunoştinţă că în speţă sunt implicaţi atât un ofiţer SPP şi o maşină SPP care transporta un ministru al Guvernului Orban.

„Procedura din cursul urmăririi penale, ce are ca obiect strângerea probelor neceare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, are caracter nepublic. Dosarul a fost înaintat la data 2.09.2020, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, căruia vă puteţi adresa pentru informaţii suplimentare”, se eschivează IPJ Argeş.

La 15 septembrie 2020, într-un alt răspuns la o solicitare legală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti spune că n-are nimic de comunicat pentru că „la data de 2.09.2020 a intervenit desesizarea”. Şi ca atare, solicitarea a fost redirecţionată acolo unde cauza este în prezent în lucru- adică la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie de Justiţie- Secţia Parchetelor Militare.

La 18 septembrie 2020, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie de Justiţie- Secţia Parchetelor Militare, cu solicitarea redirecţionată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, oferă acelaşi răspuns pe care l-a oferit şi în 11 septembrie 2020: „în cauză nu s-a început urmărirea penală in personam. Începerea urmăririi penale a fost dispusă in rem sul aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ulterior extinsă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă”

Un alt răspuns, sosit pe 16 septembrie 2020, de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu privire la acelaşi accident în care a fost implicat ministrul Lucian Bode, arată că solicitarea a fost redirecţionată de la IGPR către IPJ Argeş, iar din 12 septembrie 2020 până în prezent, Direcţia Rutieră din cadrul IGPR cât şi Serviciul Poliţiei Rutiere Argeş, cu solicitări separate, au evitat să ofere un răspuns la informaţii de interes public.

La 14 septembrie 2020, şi Serviciul de Protecţie şi Pază condus de generalul Lucian Pahonţu a refuzat să spună data de la care ministrul Transporturilor, Lucian Bode, beneficiază de protecţie pe bani publici, care este instituţia care a aprobat protecţia ministrului şi care este motivaţia argumentată pentru care ministrul Transporturilor din România beneficiază de protecţie SPP pe bani publici.

La 11 septembrie 2020, la 13 zile după accident, Secţia Parchetelor militare din Parchetul General a arătat că în privinţa accidentului de circulaţie din 30 august 2020, în care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, până pe 11 septembrie 2020, procurorii nu începuseră urmărirea penală in personam şi, ca atare, nimeni nu avea calitatea de suspect sau de inculpat.

La 9 septembrie, procurorul George Nica a declarat în direct pe Aleph News, în emisiunea „Marius Tucă Show”, că la 5 zile după accidentul în care a fost implicat ministrul Lucian Bode, dosarul nu cuprindea nicio audiere a celor implicaţi, nici a martorilor, nu cuprindea imaginile apărute public deja de mai multe zile, a spus că procesul verbal de constatare de la faţa locului nu fusese semnat şi de ofiţerul SPP implicat în accident- pentru că acesta se afla în spital, iar din 30 august până pe 3 septembrie – SPP nu informase Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, deşi Serviciul de Protecţie şi Pază avea această obligaţie legală.

George Nica a mai declarat că numele ministrului Lucian Bode nu apărea în niciun act al dosarului.

„Am reţinut că şoferul se numeşte parcă Nicolae Lupu. Am avut dosarul fix o zi, a doua zi mi-a venit ordonanţă de preluare a cazului. Nu s-au efectuat audieri de Poliţie. Nu există nicio declaraţie a lui Bode la dosar. Procesul de constatare era la dosar. Declaraţii nu au fost luate separat de acel proces verbal. Conform Codului de Procedură Penală, Poliţia putea să le ia nişte declaraţii. Actele se păstrează ulterior declinării dosarului. Imaginile nu erau la dosar”, a declarat procurorul Nica, pe Aleph News.

„În procesul verbal era ceva menţionat de Bode”, l-a întrebat pe procuror moderatorul Marius Tucă. „Nu, nimic”, a răspuns acesta.

Ulterior, pe 11 septembrie 2020, procurorul magistrat George Nica, şeful secţiei judiciare din Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, purtător de cuvânt al instituţiei şi cel care a avut în instrumentare o zi dosarul accidentului în care a fost implicat ministrul Lucian Bode a ajuns să fie cercetat, în urma unui control dispus de procurorul general, Gabriela Scutea, pentru declaraţiile făcute, miercuri, 9 septembrie 2020, în emisiunea „Marius Tucă Show”, de pe Aleph News.

Procurorul George Nica a fost înştiinţat de controlul dispus de către Procurorul General al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Adrian Cornel Nicolau. Potrivit declaraţiei de avere din 2018, Cristina Nicolau, soţia lui Adrian Cornel Nicolau, este angajată consilier juridic în SPP.

Accidentul de circulaţie produs de un autoturism Volkswagen Touareg al Serviciului de Protecţie şi Pază, un subofiţer SPP şi în care a fost implicat şi ministrul Lucian Bode a avut loc acum pe 30 august, în comuna Drăganu, judeţul Argeş.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Argeş şi imaginilor publice apărute, „s-a stabilit că maşina ministrului Bode circula pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus, în condiţiile efecturării unei depăşiri neregulamentare”.

„În urma evenimentului rutier au fost răniţi şoferul primei maşini şi o pasageră din al doilea autovehicul - o femeie de cetăţenie poloneză. Şi şoferul acestei maşini este tot de cetăţenie poloneză”, a comunicat Poliţia Judeţeană Argeş, subofiţerul SPP fiind transportat la spital, potrivit procurorului George Nica.