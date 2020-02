Acuzaţii grave. Fiul Sorinei Pintea spune că denunţătorul mamei sale i-a dat alte patru tranşe de bani lui Liviu Pop

Fiul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, Ionuţ Pintea, susţine că denunţătorul din dosarul mamei sale i-a spus că i-a dat alte patru tranşe de bani senatorului PSD Liviu Pop, acesta din urmă, recunoscând că a discutat cu Ionuţ Pintea, dar negând acuzaţiile care îi sunt aduse.

Fiul Sorinei Pintea susţine că sâmbătă dimineaţă a fost sunat de senatorul PSD Liviu Marian Pop, care l-a rugat să se întâlnească urgent cu cineva. Ajuns la o pizzerie din Baia Mare, Ionuţ Pintea a constatat că s-a întâlnit exact cu denunţătorul din dosarul mamei sale, care i-ar fi spus că i-a mai dat patru tranşe de bani senatorului PSD Liviu Marian Pop.

„Dimineaţă am fost sunat de senatorul PSD Liviu Marian Pop şi m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. M-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu ştiam cu cine urma să mă întâlnesc (...). Am ajuns la Pizzeria M, în Baia Mare, unde după vreo 15 minute a venit la mine un domn mic de înălţime cu părul grizonant, mi-a zis că urmează să se întâlnească cu Marius, fiul primarului din Ulmeni. După alte 15 minute a venit la mine şi mi-a zis că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama. Zice: ”Ştii, că de fapt eu n-am mai spus despre ceilalţi bani”. ”Staţi un pic, cum adică ceilalţi bani?”. Mi-a zis că a fost vorba de patru plăţi, patru tranşe de bani, pe care el i-a făcut către Liviu Marian Pop. Odată 40.000 de euro anul trecut şi odată câte 5000 de euro, tot către Liviu Marian Pop, bani care am înţeles că urmau să ajungă la mama mea (...) Am rămas şocat când mi-a spus că el este Mihai Costea, denunţătorul”, a declarat Ionuţ Pintea într-un filmuleţ postat pe Facebook, în cursul zilei de sâmbătă.

Fiul Sorinei Pintea a mai declarat că denunţătorul mamei sale i-a povestit cum i s-a făcut şi lui un flagrant în Bucureşti.

„Îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, dar n-am avut ce să fac pentru că mie mi-au făcut flagrant la Bucureşti. Eu am fost firma subcontractoare şi proprietarul firmei din Bucureşti mi-a făcut flagrant în momentul în care eu luam bani. Şi l-am întrebat de ce lua banii ăia? Şi mi-a spus că: Păi, trebuia să îi dau mai departe. Nu mi-a spus cui. Dar după flagrant am fost cablat, am fost urmărit, am fost interceptat şi n-am putut să anunţ pe nimeni în legătură cu ceea ce mi s-a întâmplat şi să previn pe cineva. Şi în momentul ăla m-am speriat puţin, deoarece o întâlnire cu denunţătorul în a doua zi după flagrant clar nu este benefică pentru nimeni şi poate avea urmări destul de grave. Aşa că am ales să plec de-acolo. Şi asta este mărturia mea pe care o dau acum”, a mai declarat Ionuţ Pintea.

Într-o intervenţie telefonică la Antena 3, senatorul Liviu Pop a recunoscut că a vorbit la telefon sâmbătă dimineaţa cu Ionuţ Pintea, dar a negat toate acuzaţiile referitoare la tranşele de bani:

„Niciodată în viaţa mea nu am avut discuţii despre bani cu Sorina Pintea. Nu am vorbit cu nimeni acest subiect, niciodată în viaţa mea (...) Dacă cineva încerca să aducă în subiect, aşa tangenţial, şi când era miniştrii, îi trimiteam la plimbare. Nu am discutat asemenea subiecte cu Sorina sau cu altcineva. Poate se vrea să se ajungă la mine. Posibil. Nu, pentru că cine mă cunoaşte ştie că nu mă ocup cu prostii din astea. Am vorbit cu Ionuţ dimineaţă şi atât. Habar nu am. Mi-e şi groază să sun", a declarat Liviu Pop la Antena3.

Sorina Pintea a fost reţinută de procurorii DNA pentru 24 de ore după un flagrant făcut vineri în Spitalul din Baia Mare. Procurorii susţin că suma de 120.000 lei pe care Sorina Pintea ar fi primit-o în flagrant vineri, printr-un intermediar, reprezenta a doua tranşă din suma totală.

Conform procurorilor, Sorin Pintea ar mai fi încasat anterior 10.000 de euro. Procurorii mai arată în comunicatul de presă transmis sâmbătă că banii primiţi de Sorina Pintea ar reprezenta 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică pentru “proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente”.

Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti decid, sâmbătă, dacă vor emite mandat de arestare pe numele fostului ministru al Sănătăţii, se arată în comunicatul transmis sâmbătă de DNA.

