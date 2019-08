Acuzaţii la final de mandat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila. „Am schimbat 8 miniştri, unii semidocţi certaţi cu limba maternă”

Fostul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, Cătălin Canciu, scrie, la final de mandat, că „a schimbat” în cei 4 ani opt miniştri (ai Educaţiei -n.r.), „unii semidocţi certaţi cu limba maternă”. Canciu scrie că postul său nu va fi scos la concurs deoarece „PSD are nevoie de supuşi”.

Într-un text postat pe pagina sa de Facebook, Cătălin Canciu, fostul şef al ISJ Brăila scrie, la final de mandat, despre politizarea sistemului de învăţământ şi despre lupta pe care a dus-o cu politicienii care doreau să instaleze în fruntea inspectoratului propriul om.

El declară că a refuzat să stea în genunchi pentru „a primi ceva din troaca politică a prezentului”.

„Sfârşit de mandat! S-au încheiat patru ani frumoşi în care am putut cultiva permanent o atmosferă de onestitate, corectitudine şi echilibru, în care nu am stat niciun moment în genunchi pentru a primi ceva de la troaca politică a prezentului. Un mandat obţinut curat prin concurs, în concurenţă cu un candidat susţinut de PSD, într-o guvernare pesedistă. Patru ani de reuşite, cu rezultate excelente la examenele naţionale şi concursuri şcolare, proiecte pe care le-am iniţiat şi desfăşurat cu succes, în pofida unui mediu ostil educaţiei. Un mandat greu în care am <schimbat> opt miniştri, fiecare cu frustrările sale, unii semidocţi certaţi cu limba maternă şi logica bunului-simţ, lipsiţi de cultură şi educaţie, alţii <eroi ai reformei>, aproape toţi adevărate ghiulele pregătite să se detoneze pentru a şubrezi sistemul de învăţământ la maximum. Cu reguli schimbate din mers, cu o birocraţie istovioare <emanată> de cei peste 500 de funcţionari ministeriali la care a trebuit să facem faţă (peste



60.000 de documente intrate şi/sau ieşite din instituţie în cei patru ani), cu legi într-o permanentă schimbare, imposibil de aplicat în care sintagma <de regulă> abundă, cu manuale de tot felul - greşite, de sport, unice şi compendii etc.”, scrie fostul şef al IŞJ Brăila.

De asemenea, Canciu spune că investiţiile şi reforma despre care se vorbeşte reprezintă „cârpeli şi populism ieftin”.

„Un mandat greu pentru că şcoala brăileană a primit doar firimituri pentru modernizare, pentru materiale didactice sau altceva pentru progresul ei. Doar cârpeli şi populism ieftin! Chiar dacă au încercat să îşi bată joc de mine, demiţându-mă de două ori, obligându-mă să-mi caut dreptatea prin sălile de judecată, procese pe care le-am câştigat pe linie, au reuşit să construiască un om puternic care dacă ar avea posibilitatea să întoarcă Lumea în 2015, ar merge pe acelaşi drum pentru că în jurul lui sunt mulţi, mulţi semeni deosebiţi care îşi doresc o altă Românie pentru care trebuie să lupte. Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine cu gândul, cu fapta şi cu sufletul!”, a mai scris Cătălin Canciu.

Acesta a adăugat că multe persoane din afara sistemului de educaţie l-au întrebat de ce nu mai participă la un nou concurs şi a răspuns că ar mai participa oricând, dacă acest lucru ar fi posibil: „Pesedeul şi aliaţii săi nu au nevoie decât de supuşi, motiv pentru care nu vor mai organiza niciodată vreun concurs şi de aceea îi vor numi doar pe aceştia, pentru a-şi rezolva interesele lor mărunte de pe plan local”.

Cătălin Canciu a devenit cunoscut datorită luptei cu politicienii care au încercat să-l înlocuiască din funcţie, dar nu au reuşit, deoarece profesorul, ajuns în fruntea ISJ Brăila în urma unui concurs, s-a adresat instanţelor şi judecătorii i-au dat dreptate.

Pe 15 august mandatul i-a expirat, iar Cătălin Canciu se va întoarce la catedră în condiţiile în care pentru funcţia vacantă nu va fi organizat un nou concurs.

