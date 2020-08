Adio temperatură luată la intrarea în şcoală. Oricum elevii sunt în general asimptomatici

Dacă micuţul tău va fi nevoit să meargă la şcoală în toamnă, află că s-ar putea să nu i se mai măsoare temperatura la intrare. Ionela Neagoe, directorul unui liceu din Capitală, îţi spune că singura metodă eficientă de a organiza triajul este termoscannerul.

Roboţelul i-a ajutat la examenele naţionale pentru că temperatura s-a luat rapid şi nu s-au creat aglomerări. Medicul Virgil Musta este şi el de acord cu renunţarea la triaj.

”Majoritatea copiiilor sunt asimptomatici, ceea ce înseamnă că triajul epidemiologic legat de detectarea simptomelor nu este cel mai eficient, doar se poate face, întrebările puse dacă cineva din familie prezintă simptome şi atunci poţi deduce că şi copilul e posibil să fie pozitiv în ideea în care cineva din familie are simptomatologie de COVID”, a declarat Virgil Musta, medic infecţionist.

”În primul rând că se aglomerează copiii la intrare şi se pierde timpul şi în al doilea rând, nu toţi care au, eventual ar avea COVID ar avea temperatură sau invers, poate cel care are temperatură nu are neapărat Covid-19. Noi am avut un caz la Bacalaureat, o fetiţă care a avut amigdalită, amigdale purulente şi nu a putut din cauza temperaturii să intre şi a dat bacul în sesiunea specială, deşi nu a avut Covid-19”, spune Ionela Neagoe, director Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr.

Autor: Marina Dinu, Andreea Burnar