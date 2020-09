Adrian Marinescu, medic infecţionist la Matei Balş, EXCLUSIV la Marius Tucă Show: ,,Aş lăsa asimptomaticii acasă, în autoizolare, dar i-aş monitoriza corect”

Adrian Marinescu, medic infecţionist la Institutul Matei Balş, invitat în emisiunea Marius Tucă Show vorbeşte despre repercusiunile creşterii numărului de cazuri a celor infectaţi cu COVID-19, despre testele făcute acum versus testele făcute la începutul epidemiei, dar şi despre asimptomaticii pe care susţine că i-ar lăsa să fie trataţi acasă, dar în anumite condiţii.

În plus, medicul Adrian Marinescu vorbeşte şi despre ce s-ar putea întâmpla în toamnă, dar şi cum şi-a spus cuvântul în tratarea pacienţilor infectaţi cu COVID-19, experienţa în terapie de la Institutul Matei Balş.

Dr. Marinescu despre tratarea asimptomaticilor

M. Tucă: Cum rămâne cu asimptomaticii?

,,Eu i-aş lăsa acasă, dar monitorizati corect. Unii erau în carantina sau autoizolati, dar de fapt ei se plimbau pe strazi. Si trebuie monitorizati in mod special oamenii care au deja probleme sau varsta inaintata, ca pot fi asimptomatice la un moment dat dar situatia se poate inrautati rapid. (…)Monitorizarea are trebui sa se faca prin ceva sistem separat, nu doar prin 112.”

Matei Balş, spitalul cu cea mai mică mortalitate în perioada COVID-19

“M.Tucă: Am înteles că cea mai mică mortalitate este la Matei Balş.

Dr. Marinescu: Am avut 1.000 de pacienţi în aceste luni şi mortalitatea este sub 3%. Sigur variază de la o zi la asta. Şi asta pentru că prima terapie în boli infectioase a fost la Matei Bals, deci avem experienţă. Am folosit orice a fost nou, de la dexametazonă, remdesivirul, plasmă, tot ce a fost la nivel internaţional şi a avut ceva dovezi ca erau eficiente. Plus că oamenii de la Matei Balş au experienţă şi contează. 15 ani de experienţă de terapie contează foarte mult. Noi tratam cazuri severe care erau terminale şi înainte.”

Doctorul Marinescu despre ,,cocoaşa” din toamnă a COVID-19

,,În toamnă mă aştept să mai fie o cocoaşă, ceva legat de COVID. (… ). Adică mă aştept la scădere masivă, către zero spre toamnă, iar în toamna sa creasc, dar nu stiam cat de mare va fi cresterea numărului de cazuri. (…) Prognoza mea e ca nu ar avea intensitate mare. Ne gandim la gripa spaniola din 1918. Acolo al doilea val a fost mai important, dar atunci nu existau medicamente, comunicare.