Paul Claudiu merge regulat la kart şi aici a învăţat cum să ia curbele corect, să salveze maşina din derapaj şi lecţii de mecanică. Dacă vrei să încerci şi tu acest sport terapeutic te costa 50 de lei 10 minute. Concentrarea de pe circuit echivalează cu 2 ore de condus pe şosele. Ulterior, vei fi mai calm, relaxat şi mai tolerant faţă de ceilalţi şoferi.

Conform comisiei europene 8 state din UE au înregistrat scăderi record a numărului de accidente mortale în 2019, dar România nu se regăseşte printre ele (Croaţia, Findanda, Franţa, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg şi Suedia). Cele mai sigure drumuri sunt cele din Suedia şi Irlanda. Noi, bulgarii şi polonezii ne situăm la coada clasamentului, cu 96, 89 şi, respectiv, 77 de decese la un milion de locuitori. Media Uniunii Europene a fost de 51 de decese la un milion de locuitori, în 2019.

”După cele 10 minute de traseu mă simt foarte epuizat, nu am mai simţit aşa adrenalină de foarte mult timp, e foarte solicitant, nu se compară cu mersul pe carosabil. Am trecut prin destule cu tirişti, cu doamne la volan, nerespectarea trecerii de pietoni, se aruncă în faţă.. îi las să se ducă şi îmi văd de treaba mea”, spune Paul Claudiu, şofer.

Reporter.: Tu vii şi te descarci aici...

Corect. În trafic nu poţi să te iei la întrecere cu lumea. poţi pierde viaţa. Aici la circuit te poţi întrece cu prietenii, te poţi distra

”Kartul nu are diferenţial, are un simplu ax pe spate şi la cea mai mică greşeală te poate scoate din decor. Atunci înveţi cum să controlezi o maşină normală când intri într-un derapaj. În general oamenii nu ştiu cum să reactioneze când o maşina scapă de sub control. Au tendinţa să meargă în aceeaşi parte cu ea. Când maşina o ia într-o parte tu contracarezi. Oamenii teribilişti au avantajul de a circula într-un mediu sigur. Prin felul acesta de a se manifesta limităm accidentele de pe şosele”, spune Bogdan Ilie, patronul pistei de kart.