FOTO&VIDEO Aglomeraţie la munte, pe pârtiile de schi. Turiştii s-au bucurat de ziua însorită, respectând regulile de distanţare

Epidemia şi numărul de îmbolnăviri par să fie uitate la înălţime. Mai ales la Cota 2000, unde turiştii se bucură de o zi de schi ca în orice altă iarnă, iar imaginile curg pe reţele de socializare.

Toată lumea se laudă că a prins o zi de schi. E soare şi zăpada e numai bună. Dar şi aglomeraţia e pe măsură. După ce ieri s-au luat mai multe măsuri pentru a preveni infecţia cu noul coronavirus, astăzi pârtiile au fost din nou pline, iar la telescaun s-a stat la rând.

Andrei Dumitrache, comandantul Jandarmeriei Montane Prahova spune că cei prezenţi au reacţionat, totuşi, la măsurile impuse.

„E un flux ridicat de turişti, aglomerare mai mare de persoane în Valea Soarelui. Acţionăm pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi pentru respectarea măsurilor de prevenire a coronaviruslui, portul măştii, distanţare socială între turişti. Oamenii au fost receptivi, am avut un feedback pozitiv din partea lor, nu am avut probleme până în momentul de faţă. Deci, e ok, au înţeles situaţia şi timpul mai mare de aşteptare la telescaun”, explică Andrei Dumitrache.

În şedinţa CLSU de ieri în care s-au stabilt măsurile suplimentare s-a luat în discuţie şi solictarea ajutorului din partea armatei, în weekendurile viitoare. Andrei Dumitrache nu ştie dacă e nevoie sau nu, dar ei au suplimentat forţele din zonă.