Aleg să NU fiu victimă! Cyberbullying-ul se rezolvă cu zâmbetul pe buze

”To be or not to be, victimă?” Când te confrunţi cu cyberbullying-ul, dacă alegi ”not to be”ai toate şansele să nu fii afectat emoţional. 4 din 5 adolescenţi români spun că au fost hărţuiţi online, conform unui studiu BitDefender. Am fost şi eu hărţuită online. Chiar zilele trecute, printr-un email anonim, când am vorbit pe Instagram despre faptul că sunt pro educaţie sexuală în şcoli.

Deşi în 10 iunie, anul curent, Camera Deputaţilor a adoptat o nouă lege care criminalizează violenţa cibernetică, pe mine nu mă ajută. Legea se aplică doar dacă infractorul este un fost/curent partner al victimei.

”Până vom ajunge să avem o lege care să ne protejeze şi pe noi, cei care suntem hărţuiţi în mod anonim, soluţia este la tine. Înainte de raportări şi de orice altceva, poţi să faci un fel de haz de necaz, poţi să râzi, în felul ăsta, iei toată puterea hărţuitorului. Dacă ai un grup de prieteni apropiaţi poţi chiar să share-uieşti cu ei mesajele respective, să te amuzi de chestia asta şi în niciun caz să revii cu un răspuns iritat pentru că îl vei încuraja.”