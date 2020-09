ALEGE SMART. Campanie de informare Aleph News şi Mediafax pentru Alegerile locale 2020. Ce vreau eu de la primarul meu

Ei ştiu că îţi vor votul, tu ştii exact ce vrei de la cel care îţi administrează oraşul!

Pe 27 septembrie putem alege, pentru următorii 4 ani, pe cine lăsăm să aibă grijă de calitatea vieţii noastre.Tu nu doar că ştii foarte bine ce trebuie să facă următorul edil, dar ai şi pretenţii de la caracterul lui.

Campania media „ALEGE SMART” pentru Alegerile locale 2020 începe astăzi, pe Aleph News şi Mediafax, şi se continuă până după aflarea rezultatelor de la alegerile locale din România din data de 27 septembrie.

Alege Smart. Bucureşti

Emi Ungureanu s-a mutat în 2005, din Statele Unite, în Bucureşti. Un oraş cu 2 milioane de locuitori. Oficial. Şi vreo 4 milioane dacă te uiţi pe estimări. Aşa că Emi e convinsă că administrarea capitalei e treabă serioasă şi nu trebuie să încapă pe mâna oricui.

„Să fie corect, cinstit, să nu fie corupt, să aibă integritate, dar să-i ajute pe cei bolnavi, oamenii mai săraci, care au nevoie de ajutor”, este ceea ce-şi doreşte de la Primarul Capitalei, Emi Ungureanu, profesoară de engleză.

În capitală sunt înmatriculate un 1.200.000 de maşini. E cifra de la Direcţia Rutieră. La primării, culmea, cifra e mai mică, de doar opt sute de mii, deşi acolo se adună taxele pentru autoturisme. Cert e că în Bucureşti 5 maşini se înfruntă în fiecare zi pe un loc de parcare. Sectorul 3 stă cel mai bine. Iar unu, cel mai prost.

LOCURI DE PARCARE

SECTOR 1 – 9.000 locuri de parcare

SECTOR 2 – 26.000 locuri de parcare

SECTOR 3 – 80.000 locuri de parcare

SECTOR 4 – 45.206 locuri de parcare

SECTOR 5 – 12.326 locuri de parcare

SECTOR 6 – 41.607 locuri de parcare

Primăria Capitalei – 18.658 locuri de parcare)

Doar dacă te uiţi la aceste cifre, înţelegi de ce e nevoie. Economist de profesie, Răzvan ştie ce trebuie să facă un primar ca statistica să se schimbe.

„Să fluidizeze traficul, să creeze locuri de parcare, fiindcă este o problemă pentru orice cartier al Bucureştiului, şi să investească în grădiniţe şi şcoli”, vrea de la primarul ales Răzvan Gâză, economist

Alege Smart. Cluj

Vlad Buzoianu are 30 de ani şi a studiat în străinătate. A ales să revină în România, în oraşul considerat cel mai smart din toată ţara. Cluj.

Ce-a învăţat în străinătate s-a apucat să pună în practică împreună cu tatăl lui. Au investit, cu cap, într-un Business Campus. Unul care are birouri, apartamente, un restaurant, un coworking space, un barber shop, o terasă panoramică pentru evenimente, un accelerator de afaceri, un teren de sport, o sală de fitness, un parc, o grădiniță și o şcoală internaţională.

Vlad ştie că toate investiţiile lui nu produc, dacă oraşul nu se dezvoltă în ritmul pe care şi-l doreşte. Şi că primăria trebuie să fie partener, nu jandarm.

“Mă aştept ca la fel ca şi până acum să existe o gândire pe termen mediu şi lung şi mă aştept să continue simplificarea proceselor administrative care ne uşurează şi nouă viaţa, a antreprenorilor. Aş vrea să văd dezvoltări urbane sustenabile cum este cea pe care o reprezint, care oferă cât mai multe servicii pe o rază de 200 de paşi rezidenţilor săi, uşurând astfel traficul din Cluj-Napoca.”, spune Vlad Buzoianu, dezvoltator imobiliar din Cluj.

Alege Smart. Timişoara

Timişoara e al treilea oraş al ţării, ca număr de locuitori. În 2021, Timişoara va fi capitala europeană a Culturii. Înainte de pandemie, Aurelia mergea, des, la Budapesta şi Viena

Aurelia Marcoane are 39 de ani şi e psihoterapeut. În timpul liber, Aurelia evadează în Cluj sau în Oradea, unde găseşte mai multe oportunităţi de petrecere a timpului.

Aurelia s-a născut, a crescut şi a devenit profesionist în domeniul ei, în Timişoara. Un oraş cu aproape jumătate de million de locuitori, ce se pregăteşte să fie capitală europeană a Culturii. Aici, Aurelia coordonează un cabinet de psihoterapie. Ce are Cluj-ul vrea şi ea. Un festival ca UNTOLD, acolo unde merge în fiecare an. Ştie că un oraş înseamnă mai mult decât străzi, betoane şi dungi trase pe asfalt. Oraşul ideal are un vibe pe care-l simţi şi când te duci după pâine. De la primar, Aurelia aşteaptă să dea Timişoarei acea atmosferă de comunitate pe care a simţit-o în alte locuri.

„De la viitorul primar al Timişoarei, eu îmi doresc să aducă oraşul la normalitate. Apoi, să construiască o sală de spectacole care să găzduiască sute de mii de spectatori, să facă mai multe parcări, să fim înconjuraţi de mai mult spaţiu verde, să renoveze clădirile istorice din Timişoara care sunt atât de superbe şi fac parte din patrimoniul nostru cultural. Toate acestea pot duce la transformarea oraşului într-unul tânăr, cu un vibe fresh.”, îşi doreşte Aurelia Marcoane.

Alege Smart. Craiova

În inima Olteniei, Craiova e oraşul care a rămas în picioare după un cutremur major, o epidemie de ciumă şi asaltul turcilor. Dar, localnicii vor acum un oraş care nu doar rezistă, ci unul în care se trăieşte. Bine.

Andreea este studentă, anul III, la Facultatea de Drept Craiova. Andreea are 21 ani şi este voluntar în Asociaţia ASD-UC. Andreea vrea să devină avocat sau consilier juridic şi să lupte pentru drepturile oamenilor

Andreea Nedelcu aşteaptă de la primarul ideal să-i amenajeze mai multe spaţii verzi unde să se poată relaxa. Locuieşte chiar în centrul oraşului, iar o altă problemă cu care se confruntă este traficul foarte aglomerat.

“ Un alt aspect important pe care eu mi l-aş dori, în locul în care locuiesc, în centrul oraşului Craiova, este crearea mai multor locuri de parcare, pentru că, de fiecare dată când vin de la facultate este nevoie să fac slalom printre maşini care, cum puteţi vedea, sunt parcate chiar pe trotuar.”, a spus Andreea Nedelcu, studentă.

Alege Smart. Constanţa

La aproape 500 de kilometri de Craiova, trăieşte Iulia Cherim. În Constanţa. Unul dintre cele mai vechi şi cosmopolite oraşe de la noi. Iulia vrea de la oraş ce pune în practică la locul ei de muncă: curăţenia.

Iulia Cherim are 33 de ani şi este de 9 ani farmacist, în Constanţa. Iulia vrea mai multe campanii de conştientizare în ceea ce priveşte păstrarea curăţeniei

„În primul rând mi-aş dori un oraş mai curat. Mi se pare că este prioritară curăţenia în momentul de faţă în oraşul nostru. Ar trebui continuat cu acest proiect.

Mi-aş dori ca viitorul primar să empatizeze mai mult cu nevoile cetăţeanului. Mi-aş dori mai multă informare, mai multă educare atât educarea cetăţeanului cât şi educare şi informare a celor care se ocupă efectiv de partea de curăţenie.”, a spus Iulia Cherim, farmacistă.

Deci, ştim exact ce vrem de la primari. Acum rămâne să vrea şi ei mai mai mult decât voturi.