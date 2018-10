Alexandra Furnea, victimă Colectiv: Medicul a văzut cicatrice doar în conflicte armate. Tot din război am scăpat | FOTO

Alexandra Furnea, o tânără care a supravieţuit incendiului din Colectiv, mărturiseşte după 3 ani de la tragedie, că medicii germani i-au spus că va avea nevoie de multe operaţii şi că asemenea cicatrice au văzut doar în zone cu conflicte armate. Ea spune că tot din război au scăpat.

Alexandra Furnea, o supravieţutoare a Clubului Colectiv, a scris un mesaj cutremurător, prin care a prezentat prin ce trec victimele incendiului produs în urmă cu trei ani. Fata spune că au scăpat dintr-un război.

Redăm, mai jos, mesajul integral pe care Alexandra Furnea l-a postat pe pagina sa de Facebook.

Medicul încheie consultaţia şi opreşte reportofonul. Aruncă o ultimă privire cicatricelor mele şi se sprijină de birou, în timp ce îşi scoate, obosit, ochelarii. Îşi strânge pleoapele, le masează cu degetele şi rămâne tăcut.

- Vă puteţi îmbrăca, domnişoară Furnea, îmi spune după o perioadă destul de lungă de timp. Trebuie să mărturisesc că sechelele dumneavoastră sunt cel puţin neobişnuite. De obicei, cu îngrijirile moderne din spital şi cu profilaxia corespunzătoare, nu se ajunge la o fază atât de avansată de hipertrofie.

Deja cunosc foarte bine semnificaţia ultimului cuvânt. Înseamnă „dezvoltare excesivă” şi se referă la felul în care se comportă arsurile mele. Cicatricele au crescut exagerat şi s-au deformat, lăsând în urmă suprafeţe mari de piele suferindă. Arată rău, dor, mănâncă şi uneori ulcerează. În zilele bune, mi se pare că rănile de pe spate au formă de aripi. Însă când sunt lucidă, înţeleg că trupul meu este bolnav.

Domnul doctor mă priveşte atent, cu compasiune.

-Şi dumneavoastră aţi avut infecţii, nu e aşa?

Aprob din cap şi îmi plec privirea. Am avut, da. Nu am aflat decât de curând, dintr-o scrisoare medicală pe care asistenta şefă o „rătăcise” vreo câteva luni. Nu am primit nici pozele făcute în sala de baie, deşi mi s-a promis că se vor regăsi la dosar. Am obţinut documentul după ce l-am cerut insistent pe toate căile posibile, însă fotografiile îmi sunt refuzate în continuare. Probabil că medicii au ceva de ascuns.

Pe fiecare pagină a scrisorii medicale scria lămurit: examen secreţie plagă POZITIV cu Pseudomonas spp - rezistent. M-am temut că spitalul din Germania va refuza să mă trateze îndată ce va vedea actele. Însă şeful Secţiei de Recuperare Medicală mi-a acceptat dosarul şi, câteva săptămâni mai târziu, iată-mă înaintea lui. Sunt al patrulea pacient din grupul sosit din România în urma accidentului şi toţi am avut infecţii nosocomiale. Cicatricele noastre sunt diferite de cele ale oamenilor veniţi la clinică din spitalele germane. Cicatricele dar şi amintirile legate de îngrijirea medicală.

