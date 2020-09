Alina Sava, elev în Iaşi: Degeaba în timpul orelor facem reguli să nu ieşim din clase dacă intrăm în şcoală ca turma

A trecut euforia începerii anului şcolar şi elevii s-au lovit de realitate. Cum e să înveţi de acasă, atunci când colegii tăi sunt la şcoală, în clasă? Cele mai multe şcoli din Iaşi sunt în scenariul galben, la fel şi liceul la care învaţă Alina Sava, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor. Da, îi dă un sentiment de siguranţă că e acasă, dar efortul de a ţine pasul cu ce se predă în clasă e mai mare. Mai pică netul, tabla nu se vede clar. Alina recunoaşte că acasă parcă nu poate să se concentreze la fel de bine ca în sala de clasă şi crede că va rămâne în urmă cu materia. Cât despre măsurile de prevenire, mai au ele rost când elevii se adună dimineaţa în faţa şcolilor?

Alina Sava, elevă, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Iaşi: Cred că principalul beneficiu e că eşti în confortul casei tale, ai materialele aproape, eşti în siguranţă epidemiologic, nu mai pierzi dimineaţa timpul în trafic, dar pe de altă parte trebuie să ţinem pasul cu colegii care merg la şcoală, care sunt 100% conectaţi cu predarea de la tablă şi care nu pierd informaţii pe parcurs din cauza problemelor tehnice. Cred că pentru cei care au fost fizic la şcoală cuvântul ar fi entuziasm, dar pentru cei care au stat acasă cred că a fost durere de cap pentru că am petrecut şase ore în faţa calculatorului încercând să înţelegem şi să ne concentrăm, ceea ce a fost destul de dificil, mai ales după o vară în care am încercat să stăm departe de gadget-uri. A fost o frustrare că nu eram prezentă fizic la şcoală, alături de colegii mei şi că nu am putut prelua informaţia 100%, dincolo de concentrarea noastră pe ceea ce spune profesorul, să nu ne concentrăm la laptop, la caiet şi nu este aceeaşi atmosferă ca cea din clasă. Am primit şi mesaje de la elevi, care spuneau că este îmbulzeală în faţa şcolii, pentru că la respectivul triaj epidemiologic nu s-au făcut programări şi toţi elevii au venit buluc, în acelaşi timp, la şcoală. Degeaba în timpul orelor facem reguli să meargă toată lumea pe rând la baie sau să nu ieşim din clase dacă în momentul în care intrăm în şcoală ca turma.