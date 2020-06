Ambasadorul SUA, apel la Parlament să lucreze cu Guvernul pentru combaterea traficului de persoane: Dacă esti traficant de persoane, te vom găsi şi te vom pune sub arest

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a spus, vineri, că Parlamentul trebuie să ia atitudine şi să protejeze oamenii.

„La scurt timp după sosirea mea în România m-am întâlnit cu ministrul Predoiu şi am discutat despre traficul de persoane, am încredere în acest guvern pentru a eredica traficul de persoane. De atunci până în prezent m-am întâlnit cu ministrul Justiţiei şi ministrul Afacerilor Interne. Este evident ca raportul este corect. Bandele de crimă organizată au traficat cu neruşinare oameni. Astăzi vă anunţ că ne angajăm într-un nou program de toleranţă zero pentru traficul de persoane. Dacă esti traficant de persoane, te vom găsi şi te vom pune sub arest. Fac apel la conducerea Parlamentului să lucreze cu guvernul pentru a urmări aceşti infractori. Acum este momentul ca Parlamentul să ia atitudine şi să protejeze oamenii”, a spus Adrian Zuckerman.

Ministrul de Interne: „Curând vom anunţa şi cea mai mare achiziţie pentru dotarea poliţiştilor/ Vela anunţă „toleranţă zero” pentru traficanţii de persoane

„Am luat notă de publicarea raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la evaluarea activităţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane în anul 2019. În ansamblul său, raportul conturează imaginea generală a activităţilor antitrafic din România şi formulează recomandări referitoare la acele domenii de intervenţie care pot cunoaşte progrese. În acest an, autorităţile din România au manifestat o preocupare constantă pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane”, a spus Marcel Vela, ministrul de Interne.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a precizat că traficul de persoane a ajuns la un nivel intolerabil în România.

„Traficul de persoane şi crima organizată au ajuns la un nivel intolerabil în ţara noastră. Noi suntem aici pentru a pune capăt acestui fenomen. Ne vom concentra atenţia şi pe partea de prevenţie. Este important să dezvoltăm o educaţie în şcoli, să-i învăţăm pe copii cum să se protejeze şi cum să colaboreze cu autorităţile”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei.

România a primit raport negativ pentru al doilea an consecutiv în ceea ce priveşte lupta împotriva traficanţilor de carne vie.