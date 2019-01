Ambulanţa Galaţi renunţă la două autospeciale care împreună „au ocolit” Pământul de 50 de ori. Din păcate, vehiculele nu vor ajunge la muzeu | FOTO

Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Galaţi va renunţa la două maşini de intervenţie care au parcurs câte un milion de kilometri. Reprezentanţii instituţiei au anunţat că maşinile vor fi trimise la casat, în condiţiile în care înainte de anul nou serviciul a primit opt autospeciale noi.

Cele două ambulanţe sunt folosite la misiunile din zonele rurale, fiind staţionate la punctele de intervenţie ale SAJ Galaţi din localităţile Pechea şi Iveşti.

Maşinile au intrat în dotarea Serviciului de Ambulanţă la începutul anilor 2000 şi de atunci au participat la mii de misiuni şi au parcurs împreună peste două milioane de kilometri. Cifra este impresionantă, în condiţiile în care acoperă distanţa Pământ-Lună de şase ori şi înseamnă ocolirea planetei de 50 de ori.

Din cauza numărului uriaş de kilometri parcurşi, ambulanţele ajung foarte des la atelierele auto pentru reparaţii. În plus, intervenţiile medicale sunt îngreunate de echipamentele foarte vechi şi depăşite din punct de vedere tehnic.

„Aceasta are aproape un milion de kilometri, are echipamentele vechi, depăşite din punct de vedere tehnic, nu avem încălzitor de perfuzii, defibrilatorul este de tip vechi, nu are tensiometru electronic. Trebuie să luăm tensiunea normal. Ajungem destul de des prin service, avem mare nevoie de o ambulanţă nouă. Avem foarte multe cazuri”, a declarat asistentul medical, Iuliana Nedelcu.

Ambulanţele vechi din dotarea SAJ Galaţi sunt verificate în fiecare zi, dar personalul care lucrează pe ele spune că maşinile reprezintă un pericol pentru pacienţi, angajaţi şi participanţii la trafic.

„Trebuie să facem o evaluare la fiecare intrare în tură, să vedem tot, începând de la ulei, antigel şi tot ce e necesar. Din cauza vechimii pot apărea scurgeri, probleme la frână şi la sistemul de direcţie şi putem fi un pericol pentru oricine, pentru noi în primul rând. S-a întâmplat să avem probleme pe traseu, să se defecteze, bine că nu a fost caz de urgenţă, a venit altă ambulanţă, a fost preluat pacientul şi maşina a fost transportată la service. Pot pune în pericol viaţa echipajului, viaţa pacientului şi a participanţilor la trafic”, a explicat ambulanţierul Paul Orbeanu.

Cele mai vechi ambulanţe din Galaţi vor fi în sfârşit casate deoarece SAJ Galaţi a primit recent un lot de opt maşini noi. Directorul serviciului spune că doar cu banii cheltuiţi pe reparaţiile vechilor maşini s-ar fi putut cumpăra mai multe autospeciale noi.

„În perioada următoare vom trimite la casat cel puţin trei ambulanţe. Printre acestea vor fi şi două maşini care au fiecare aproximativ un milion de kilometri la bord. Una se apropie de această cifră, cealalaltă a trecut deja. În permanenţă avem între 10 şi 15 ambulanţe la service pentru reparaţii şi, sigur, pentru că au venit opt maşini noi, câteva ambulanţe vor fi casate, iar restul vor fi reparate şi păstrate în parcul de rezervă pentru că aşa ne impune legea. Până acum nu am avut parc de rezervă, din contră 10, 15 ambulanţe erau în permanenţă la service, eram într-o permanentă stare de avarie. Cu banii pe care îi cheltuiam pe reparaţii, în fiecare an puteam cumpăra 6, 7 ambulanţe noi, Practic, noile ambulanţe ne scutesc de aceste cheltuieli”, a declarat, pentru MEDIAFAX, directorul SAJ Galaţi, Mihai Polinschi.

În prezent, în parcul auto al SAJ Galaţi sunt 44 de ambulanţe vechi şi opt autospeciale noi care vor fi folosite după încheierea formalităţilor legale privind înmatricularea şi asigurarea.

