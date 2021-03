Ana Hotels, investiţie de 25 de milioane de euro în renovarea istorică a hotelului Athenee Palace

Hotelul „Athenee Palace”, parte integrantă a grupului hotelier Ana Hotels, are o istorie de 107 ani şi este unul dintre simbolurile istorice şi arhitecturale ale Bucureştiului. Acesta a trecut prin 3 renovări fundamentale: prima în 1937, a doua în 1944 şi a treia în 1993.

„Într-o perioadă în care suntem afectaţi sever de pandemie, am ales să privim înainte şi să ne concentrăm pe viitor, declară George Copos, proprietarul grupului hotelier Ana Hotels. Obiectivul nostru, al celor de la Ana Hotels este ca Athenee Palace, acest monument-simbol al Micului Paris, să rămână o emblemă pentru Bucureştiul generaţiilor ce vin. „thenee Palace a fost martor la războaie şi revoluţii şi, de fiecare dată, a reuşit să rămână în picioare, mai semeţ şi mai impunător. Anul 2021 reprezintă o nouă perioadă marcantă pentru Athenee Palace şi pentru ANA Hotels”, adaugă George Copos, proprietarul grupului hotelier.

Capitalul financiar pe care Ana Hotels îl investeşte în reabilitarea şi renovarea hotelului Athenee Palace Hilton provine atât din surse proprii cât şi dintr-un credit pe care compania l-a contractat de la BRD – Groupe Société Générale, în baza unui parteneriat de peste 20 de ani.

Proiectul de modernizare a hotelului se derulează în două etape: prima a demarat deja şi cuprinde renovarea celor 132 de camere ale aripii noi, construită în 1965, iar cea de-a doua vizează reabilitarea faţadei hotelului şi a camerelor din aripa veche, fiind construită în 1914. În toată această perioadă, hotelul rămane deschis oferind servicii de cazare in aripa care nu este in curs de reabilitare şi in spaţiile publice de la parter, restaurantele, terasa şi sălile de evenimente, ce sunt accesibile clienţilor, ele fiind deja renovate anterior.

Proiectul de reabilitare, care presupune reconstrucţia „de la roşu”, are un concept realizat de compania de arhitectură Alexander James International din Londra, prin proiectanţii Richard Morton şi Sarah Brooker. Proiectarea propriu-zisă şi implementarea efectivă a conceptului sunt realizate de compania românească Inegal Design, prin arhitecţii Radu Grosu şi Mihaela Mircea, iar antreprenor general este compania Bog’Art. Lucrările etapei I vor fi finalizate la sfârşitul lunii mai 2021, iar etapa a 2-a de renovare va demara după încheierea Festivalului „George Enescu”.

Din 1996, hotelul este operat, pe baza unui contract de management, de grupul internaţional Hilton Worldwide Holdings Inc.