Anchetă internă la Tel Drum, după ce date ale firmei au apărut în valiza lăsată pe un câmp din Teleorman: „Dacă sunt adevărate, atunci e cineva din companie”

Directorul adjunct al companiei Tel Drum, Florea Nedea, declară despre valiza cu informaţii din interiorul corporaţiei că dacă datele sunt adevărate, atunci nu poate veni decât de la cineva din Tel Drum, care a avut acces la documente şi fotografii.

Florea Nedea a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, că va încerca să dea de urma persoanei de la care s-au scurs informaţiile şi că se va deduce identitatea ei din pozele care vor fi publicate.

Directorul adjunct al companiei Tel Drum a spus că nu ştia despre acest scandal, al valizei cu informaţii, singurul indiciu că va apărea ceva pe subiectul Tel Drum fiind un apel telefonic de la un jurnalist Rise Project în cursul zilei de vineri.

"Nu am văzut nimic, am fost plecat zilele astea. Unde zic ei că au găsit valiza? La un ţăran? (râde). Dar să ştiţi de la mine, dacă zic că au găsit fotografii în format fizic, atunci astea sunt poveşti. Dacă erau în format electronic e posibil să fie. Pe mine m-a sunat vineri cineva de la Rise Project şi m-a întrebat dacă sunt în Brazilia. I-am zis că pot fi monitorizat pe GPS şi gata. Dar ce să vă spun eu... Mie mi se pare dubios. Cineva vrea să aţâte focul sau cel puţin aşa pare. Nu ştiu de unde provin, dar dacă sunt adevărate, atunci nu poate fi decât cineva din Tel Drum, care a avut acces la documentele şi fotografiile noastre. O să ne dăm seama după cine apare în poze. Sigur că e cineva din Tel Drum în spatele scurgerii de informaţii. O să mă întâlnesc cu colegii să vedem dacă ei au informaţii şi ce putem face. Eu am fost plecat zilele astea şi chiar nu ştiam de valiză”, a spus Nedea.

Florea Nedea este director adjunct Tel Drum şi inculpat în dosarul instrumentat de DNA pentru obţinere pe nedrept de fonduri europene.

Rise Project a intrat în posesia unor documente pe care DNA nu le-a găsit la percheziţiile de la Tel Drum, dar a dat peste ele un sătean din Teleorman. Potrivit datelor furnizate până acum de Rise Project, ”o valiză cu informaţii esenţiale din interiorul corporaţiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziţionat fizic şi informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE Project din judeţ”.

Valiza conţine un hard negru cu 63 GB de conţinut din computerul unui om important de la Tel Drum, mii de facturi, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, sau documente ale unor interpuşi. Totodată, sunt salvate 54.710 mailuri + ataşamentele de pe adresa de serviciu, În valiză mai există o tabletă din 2010 care i-a aparţinut directorului general Tel Drum, Petre Pitiş şi peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă şi momente de familie.

Dosarul Tel Drum a fost deschis ca urmare a unui sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă), transmisă procurorilor pe 30 septembrie 2016, privind suspiciuni de obţinere nelegală pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene a unor fonduri europene. Procurorii spun că cei care făceau parte din grup ar fi conceput activitate acestuia în etape, în funcţie de zonele, firmele şi influenţa pe care le aveau. Primul pas, în viziunea DNA, ar fi fost privatizarea Tel Drum şi transferarea din proprietatea CJ Teleorman "în sfera de influenţă şi control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse".

Liviu Dragnea a fost pus, oficial, sub urmărire penală de DNA în 13 noiembrie 2107, fiind cercetat pentru constituirea unui grup infracţional organizat, de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false pentru obţinerea frauduloasă de fonduri europene, dar şi de abuz în serviciu în legătură cu favorizarea firmei Tel Drum în privinţa acordării de contract.

