Anchetă ITM din Teleorman după decesul asistentei de la Spitalul din Zimnicea

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a deschis o anchetă în cazul asistentei medicale de la Spitalul Zimnicea care a murit după ce a suferit un accident vascular la locul de muncă.

Directorul ITM Teleorman, Emil Ciobanu, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că instituţia pe care o conduce s-a autosesizat după decesul asistentei Carmen Vătafu.

"Am demarat o anchetă. Din momentul în care s-a declarat decesul, noi suntem obligaţi să cercetăm. Cât a fost internată la Bucureşti, angajatorul ne-a anunţat că s-a produs un eveniment şi că persoana a fost internată la spitalul din Bucureşti şi am aşteptat. Între timp, noi făcusem un control, am mai demarat un control pe securitatea în muncă să vedem dacă s-au îndeplinit măsurile trasate. Acum cercetăm. Nu pot să mă exprim, pentru că de astăzi a început cercetarea evenimentului mortal. Ştiţi cum e? Eu ştiu despre ce e vorba acolo, am înţeles ce s-a întâmplat acolo, dar acum să vedem ce putem să facem din punctul nostru de vedere şi mă refer la timpul de lucru şi respectarea condiţiilor de muncă. Restul e mai greu pe legea noastră să facem ceva. Noi am aflat din presă ce s-a întâmplat şi ne-am autosesizat”, a spus Emil Ciobanu.

Carmen Vătafu a fost internată, de pe data de 30 octombrie, în comă profundă la Institutul de Neurologie şi Boli Neurovasculare din Bucureşti. După o noapte întreagă de serviciu, marţi dimineaţa, asistenta s-a plâns de dureri puternice de cap şi de faptul că nu mai vede bine cu unul dintre ochi. Colegii femeii declarau că ambulanţa a fost chemată foarte târziu, astfel că starea femeii s-a agravat. Asistenta a fost dusă apoi la Institutul de Neurologie şi Boli Neurovasculare din Bucureşti. Ulterior, aceasta a murit.

Şi la Spitalul din Zimnicea are loc o anchetă internă, directorul Geanina Come declarând că nu poate afirma dacă s-a intervenit sau nu în mod adecvat, însă problema de sănătate a asistentei nu a fost cauzată de stresul de la locul de muncă.

