Anchetă la o grădiniţă din Neamţ. Părinţii au înregistrat-o pe educatoare într-o ipostază care i-ar putea afecta pe copii

Educatoarea unei grădiniţe din Piatra Neamţ a fost înregistrată de către părinţi, cu ajutorul unor microfoane, în timp ce ridica tonul la copii. Înregistrările au fost prezentate la o şedinţă cu părinţii.

Pe înregistrări se poate auzi cum, în timp ce copiii sunt gălăgioşi, educatoarea spune „Doamne fereşte, ce e cu dezordinea asta?” sau „Pune-ţi papucii în picioare, să nu îi mai dai jos".

„A avut loc o şedinţă cu părinţii şi în care, fără să existe în prealabil o sesizare scrisă, s-au adus acuze doamnei educatoare de la grupă că ar tipa la copii, că ar folosi un ton prea ridicat. Au fost cred că şi doi trei părinţi care spuneau că uneori le dă cu arătătorul peste picioare copiilor, nu au fost clare acuzaţiile. Au fost şi contradicţii între părinţi, unii susţineau ceva, unii altceva şi în situaţia aceasta doamna educatoare a recunoscut şi şi-a cerut scuze că a folosit un ton ridicat", a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihai Obreja, inspector general al ISJ Neamţ.

Potrivit acestuia, ulterior, părinţii au făcut şi o sesizare scrisă, iar în urma acesteia conducerea grădiniţei a început o anchetă internă.

Mihai Obreja a spus că a ascultat o parte dintre înregistrările făcute de părinţi.

„Din înregistrări e greu să îmi dau eu seama. Dar atât cât am auzit părea un ton ridicat şi nimic altceva. E posibil să aibă şi dumnealor dreptate, dar, pe de altă parte, la 27 de copii, cât are grupa, un educator transmite şi mesaje sub formă de comenzi, să se aşeze la masă, să ridice, şi vă daţi seama, ca să te faci ascultat şi să fii sigur că este recepţionat mesajul, probabil mai ridici tonul. Dar dacă s-a ţipat, în mod sigur, cine greşeşte răspunde", a mai spus Mihai Obreja.

