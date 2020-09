Antonio caută vânt la mare, nu soare! A renunţat să meargă cu kite-ul în Gokceada, Turcia, unde pleca de obicei şi, în primul weekend liber, a fugit la Marea Neagră. Stă pe valuri 5 ore pe zi. Dacă vrei să înveţi sportul acesta de la un instructor plăteşti 50 de euro şi esti pe val! Dacă te laşi dus de vânt poţi să ajungi până la 30 de metri deasupra apei. Un echipament nou costă 2500 de euro, iar second hand în jur de 500 de euro.

Antonio Chiorean: E primul weekend fără declaraţie aşa că am profitat de moment şi am fugit la mare. Afară sunt undeva la 25 de grade, apa are vreo 14, 15 grade, nu mai contează oricât de frig ar fi fost.