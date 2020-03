Apel înduioşător: O pisică îşi caută familie adoptivă, după ce nimeni nu a venit la ziua ei de naştere

Monique este o pisică în vârstă de doi ani care trăieşte la adăpost de mai bine de 3 luni, aşteptând o familie primitoare. Adăpostul a postat o poză cu Monique de la petrecerea de doi ani, iar imaginea a frânt inima multora, întrucât nimeni nu a participat la petrecere.

Membrii adăpostului descriu pisica drept „având o natură blândă şi multă afecţiune de oferit”.

Postarea este însoţită de mesajul „Monique este o pisică ce caută o familie după ce nimeni nu a participat la petrecerea sa. Ea suferă de Virusul Imunodeficienţei Feline ( ce nu se transmite la om) şi se află la adăpost de 115 zile".

