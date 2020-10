Arafat a anunţat care sunt noile criterii: „Carantina” se va referi la persoanele sănătoase, iar „izolarea” la cele bolnave | DOCUMENT

„Prin proiectul de lege la care s-a lucrat până astăzi (luni - n.red.) dimineaţa (...) am dorit să abordăm problema mai general, nu numai pentru COVID. Am încercat să fie cât mai clare acţiunile şi termenii din legea respectivă. (Proiectul de act normativ - n.red.) începe cu mai multe definiţii. „Carantina persoanelor” are acum o definiţie care este asemănătoare cu regulamentul internaţional sanitar. Ea reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spaţii special desemnate de autorităţi, la domiciliu sau în locaţia declarată de către persoana carantinată”, a spus Arafat.

Aşadar, „carantina” se va referi la persoanele care sunt sănătoase, dar care pot fi în perioada de incubaţie.

„Termenul de „izolare” reprezintă o măsură care constă în separarea fizică a persoanelor bolnave cu o boală infecto-contagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament, în scopul vindecătorii şi reducerii gradului de contagiozitate. Aici se vorbeşte în mod deosebit de internarea pacientului, de internarea pacientului la spital, într-o unitate care aparţine spitalului, unde lucrează personaul spitalului (...) sau, în cazul în care condiţiile permit, izolarea să aibă loc la domiciliu. Acest lucru este o excepţie, în cazul în care capacitatea spitalului integral este depăşită”, a mai spus sursa citată.

Conform şefului DSU, carantinarea bagajelor e obligatorie.

„Nu vorbim doar de COVID-19, ci de mai multe probleme, nu doar COVID, ci şi alte evenimente epidemiologice. (...) Prefecturile, prin comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, la propunerea DSP, pot aproba carantinarea unor zone din judeţele lor şi atunci ordinul se emite prin ordinul comandantului acţiunii. Nimeni nu ia decizia singur. Întotdeauna există o implicare a părţii ştiinţifice, fie că vorbim de direcţiile de sănăatte publică, fie de institutul naţional de sănătate publică, fie de grupul de suport tehnico-ştiinţific care face parte din CNSU”, a punctat şeful Departamentului pentru Situaţii de urgenţă.

Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic a fost adoptată, luni, de Guvern, după ce Curtea Constituţională a decis că internarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în spitale este contrară Legii Fundamentale.

