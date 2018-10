Arafat a intrat în conflict cu grupul Corupţia Ucide, după explozia din Neamţ: Nu ştiu cum vă permiteţi să minţiţi în halul acesta. Şi prostia ucide

Şeful DSU, Raed Arafat, îi acuză pe cei de la Corupţia Ucide că au minţit atunci când au scris pe Facebook că el a fost cel care a cerut o amânare în cazul transferului către Capitală a unui tânăr rănit în explozia din Neamţ. El cere să fie retras mesajul, în caz contrar îi va acţiona în instanţă.

654 afişări

„M-am obişnuit să las de la mine şi să închid ochii la câte murdării şi minciuni sunt scrise despre mine şi despre ce fac de către unii şi alţii care se ascund în spatele conturilor de facebook şi comentează de dimineaţă până seară. De această dată chiar este prea mult. Acum câteva minute mi-a ajuns o postare pe site-ul “coruptiaucide” în care sunt acuzat că am cerut să fie lăsat un pacientul cu arsuri la Iaşi 24 de ore. Mincinoşilor, eu am călătorit toată ziua de astăzi, acum am terminat o şedinţa în Norvegia unde mă aflu din partea NATO la un exerciţiu în calitate de preşedinte al comisiei medicale civile. Nu am ştiut de pacientul respectiv şi nimeni nu m-a întrebat nimic în relaţia cu acest pacient. Aşa cum corupţia ucide, minsiunea şi prostia pot ucide şi pot, la rândul lor, face foarte rău unei ţări. Nu ştiu cum vă permiteţi să minţiţi în halul acesta pe site-ul respectiv şi nici măcar să nu verificaţi informaţia pe care o difuzaţi! Sper că aveţi bunul simt să retrageţi ce aţi scris acolo şi comentariile care se referă la mine în contextul fals pe care l-aţi prezentat altfel cu siguranţă ne vom vedea la instanţa!”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Mesajul vine după ce reprezentanţii Corupţia Ucide au publicat pe pagina de Facebook a organizaţiei, că tânărul rănit în explozia de la Piatra Neamţ nu a putut fi transferat la unul dintre spitalele din Bucureşti pentru că Raed Arafat ar fi cerut o amânare de 24 de ore medicilor din acel judeţ pentru că nu există locuri libere.

O explozie urmată de incendiu s-a produs miercuri, într-un bloc din Piatra Neamţ, trei persoane fiind transportate la spital. Bărbatul din apartamentul în care s-a produs explozia urmată de incendiu, miercuri, a fost transferat, în stare gravă, intubat şi ventilat mecanic, la secţia de Arşi a Spitalului din Iaşi. Acesta a reuşit să iasă singur din bloc, iar apoi a leşinat.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.