ASCULTĂ SMART RADIO | Un album postum al cântăreţului Leonard Cohen va fi lansat de fiul artistului

Un album postum al cântăreţului Leonard Cohen va fi lansat de fiul artistului

Albumul postum "Thanks For The Dance", ce cuprinde înregistrări realizate de artistul Leonard Cohen, va fi lansat pe 22 noiembrie, de fiul cântăreţului, Adam, arată Smart Radio, care păstrează un loc pentru piesele acestuia în playlist-ul zilei.

