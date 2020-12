Au fost stabilite noile reglementări privind transferul marilor arşi în străinătate

Ştii deja de problema paturilor din România pentru marii arşi. Astăzi avem reglementări noi pentru tansferul imediat al pacienţilor în străinătate. Ministrul Sănătăţii a aprobat două acte normative, care au ca scop reducerea timpului de aşteptare pentru transferul marilor arşi, dar şi stabilirea clară a paşilor de urmat.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru: Am stabilit o procedură simplificată şi clară, astfel încât atunci când apare un caz nou, cea mai bună decizie să fie luată rapid, în interesul pacientului. De asemenea, am decis ca decontarea contravalorii tratamentului pentru pacienţii cu arsuri grave efectuat în unităţile sanitare din străinătate să se realizeze de către Ministerul Sănătăţii, în cadrul programului acţiunilor prioritare. În acelaşi timp, continuăm demersurile pentru construirea sistemului propriu de tratament al marilor arşi. În luna august am obţinut autorizaţia pentru construirea centrului din Timişoara şi aşteptăm avizul Băncii Mondiale pentru demararea licitaţiei în vederea execuţiei clădirii. Mâine supunem aprobării Guvernului hotărârea de guvern privind investiţia de la Centrul de mari arşi pentru copii, din cadrul Spitalului pentru Copii Grigore Alexandrescu, realizată tot în cadrul proiectului semnat cu Banca Mondială.

Monica Althamer, expert politic de sănătate: Este un ordin care va uşura foarte mult şi munca medicilor. Se stabileşte clar cine decide, în cât timp decide, ce se evaluează la un pacient şi în cât timp trebuie să plece. Asta este vital pentru un mare ars, să ajungă la timp într-un centru de specialitate. Este foarte important, se pierdea timp pentru ei. Problema marilor arşi se va rezolva în momentul în care România va avea centre în care să poată fi trataţi, dar se va îmbunătăţi în urma acestui ordin de ministru.

Dosarul pacientului cu arsuri grave şi nevoia transferului în străinătate va fi analizat de comisie. Comisia va fi formată din 3 membri: medicul curant al pacientului, un medic specializat în anestezie şi terapie intensivă şi un medic de chirurgie plastică, după caz. Aceştia au la dispoziţie 2 ore să decidă. Decizia lor va fi trimisă către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru transferul imediat al pacientului către unităţi specializate în străinătate.

Gheorghe Nodiţi, director medical Spitalul Judeţean Timişoara: Tot ce există arsură peste 20% se consideră mare ars. La procent, putem să spunem că reprezintă un punct de vedere, pentru că un ars poate să prezinte şi altfel de leziuni de arsură, spre exemplu arsura de căi aeriene superioare, în momentul în care ei vin dintr-o situaţie în care a existat o explozie într-un spaţiu închis.

Andrei Mircea Carantino, şeful Secţiei Chirurgie Plastică, Spitalul Bagdasar-Arseni: În primul rând, o posibilitate de a trata cu eficienţă mult mai mare şi la un alt nivel de profesionalism un pacient cu arsuri. Şi ceea ce este foarte, foarte important, se asigură o terapie intensivă de foarte bună calitate unui pacient cu arsuri ceea ce este extraordinar de important.

Pentru acest demers Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne vor încheia un protocol de colaborare şi coordonare. Cele două acte normative au fost trimise la Monitorul Oficial pentru publicare.