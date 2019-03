„Au început să le înjure, să le vorbească urât”. SCANDAL cu final „poliţienesc” într-o primărie din Gorj, unde secretara nu a putut justifica banii pentru mărţişoare

Poliţiştii din judeţul Gorj au deschis o anchetă, în urma unui scandal care a avut loc la Primăria Drăguţeşti, unde o contabila a sunat la 112 şi a anunţat că secretara ar fi fost agresată verbal de un consilier local, după ce aceasta nu ar fi justificat banii cheltuiţi pentru mărţişoare.

Contabila Primăriei Drăguţeşti, judeţul Gorj, a sunat la 112 anunţând că secretara ar fi fost agresată verbal de un consilier local, Ion Bârsanu, de la Partidul Verde, în timp ce se aflau în biroul primarului, după o şedinţă de consiliu local.

Secretara Valentina Zgondea a declarat că nu e prima dată când consilierul este agresiv verbal.

„După şedinţa de îndată a Consiliului Local, vineri, la ora 16.00, în biroul domnului primar, unde a avut loc şedinţa, a fost altercaţia. (...) Are tot timpul o atitudine foarte agresivă, agresiv verbal, acum a fost foarte violent. A fost nevoie să intervină o colegă, doamna contabilă a sunat la 112, iar femeia noastră de serviciu a trebuit să îl ţină pe dumnealui, că devenise deja foarte violent, nu m-a lovit, doar verbal m-a agresat. Dumnealui e tot timpul nemulţumit, motivul a fost că a făcut, după cum susţinea, mai multe cereri la primărie şi că nu i s-a dat răspuns, că nu i s-au pus la dispoziţie anumite documente. Eu nu aveam nicio vină. La fiecare şedinţă are aceeaşi atitudine, vine şi în timpul programului şi are aceeaşi atitudine. Am făcut plângere şi am scris tot ce s-a întâmplat. Eu vreau doar să se facă dreptate şi să pot să merg la serviciu liniştită, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Valentina Zgondea, secretara Primăriei Drăguţeşti.

Consilierul local Ion Bârsanu susţine că scandalul ar fi început pentru că femeia nu i-ar fi arătat documentele prin care să justifice banii cheltuiţi pe 8 martie, pentru mărţişoare.

„A fost pe un ton mai ridicat, dar nu scandal. Problema a fost cu 8 martie, că nu au vrut să prezinte actele pentru banii cu care au cumpărat nişte mărţişoare, asta a fost, în rest nimic. Nu a vrut, a zis că e treaba lor şi asta a fost tot, un pic mai aprinsă discuţia, treaba dumnealor", a declarat, la rândul său, consilierul Ion Bârsanu.

Primarul ALDE al comunei Drăguţeşti, Ion Popescu, a declarat că în scandal ar fi fost implicat şi un alt consilier de la PSD.

„Doi consilieri au sărit la secretară şi la doamna contabil, unul dintre ei chiar a vrut să dea în secretara primăriei, le-au vorbit urât. Frustrări de-ale lor, Dumnezeu să mai ştie ce vor să facă, nu îi înţelege nimeni. Şedinţa a decurs ca la carte, eu nu am fost prezent, nu am putut să stau la şedinţă, ei, după şedinţă s-au întors la doamna secretar şi la contabil, aşa am înţeles. Au început să le înjure, să le vorbească urât. Am înţeles că Bârsanu, dacă nu era femeia de serviciu, chiar o lovea pe doamna secretară. Aşa ceva nu se poate", a declarat Ion Popescu, primarul comunei Drăguţeşti.

Pentru aplanarea conflictului a fost nevoie de intervenţia poliţiştilor, în acest caz fiind deschis un dosar penal pentru adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare, urmând a fi luate măsuri legale.

