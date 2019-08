Omul de afaceri Remus Rădoi s-a prezentat, vineri, la sediul Poliţiei Caracal, însă audierea a fost din nou amânată, deoarece procurorul care urma să discute cu el nu se afla în instituţie. Rădoi spune că a adus documente pentru a-şi susţine acuzaţiile şi că deţine informaţii potrivit cărora poliţiştii ar sprijini interlopii din zonă, subliniind că membrii clanurilor ar fi fost chiar informaţi de anchetatori cu privire la informaţiile din dosare sau cu privire la descinderi..

„Am fost informat că domnul procuror nu a ajuns incă şi că ar putea ajunge în jur de ora 14. Din păcate, trebuie să plec, la 14-15 ar trebui să fim în Bucureşti, avem afaceri, nu suntem bugetari. Probabil o să se reprogameze. Am venit la ora convenită cu dânşii. Am fost contactat în dimineaţa zilei de astăzi şi mi s-a spus că în jur de ora 11 o să fie. M-am prezentat, iată că s-a amanat din nou. Aveam (documente, n.r.) însă urmează să vedem ce vor dânşii să discutăm, eu eram pregătit cu toată paleta”, a declarat Remus Rădoi, la ieşire din sediul Poliţiei Caracal.

Potrivit acestuia, are mult mai multe mesaje cu poliţiştii: „Mesajele sunt mult mai multe faţă de cele pe care le-am arătat la presă. Se referă la multe alte situaţii în care noi am sprijinit organele de anchetă. Am păstrat şi inregistrarile cu victimele care au dat declaraţii la DIICOT, pentru că aveam o suspiciune, lucruri nu se legau”.

Audierea omului de afaceri Remus Rădoi a mai fost amânată şi în 13 august. Anchetatorii i-au comunicat bărbatului la acel moment că vor reveni cu o dată când va fi întrebat despre modul în care a ajutat poliţiştii când a dispărut Alexandra Măceşanu.

Purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Porime, a precizat, pentru MEDIAFAX, că omul de afaceri Remus Rădoi a fost citat, de fapt, pentru vineri la ora 13:00, nu la ora 11:00, când s-a prezentat acesta.

Audierea lui Rădoi a mai fost amânată o dată (în 13 august) deoarece omul de afaceri fusese, de fapt, chemat în 12 august, la ora 10:00, nu când s-a prezentat acesta.



Rădoi spune că poliţiştii din Caracal sprijină clanurile şi îi anunţă înainte de descinderi

Remus Rădoi a spus, la sediul Poliţiei Caracal, că fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, îl contacta pentru ajutor în cazul privind dispariţia Alexandrei deoarece „probabil de-a lungul timpului i s-a adeverit faptul că furnizam nişte date de o acurateţe foarte mare şi într-un timp foarte scurt”.

„Consider lipsit de profesionalism dacă dânsul a purces doar la acele informaţii de la noi şi nu a apelat la metodele clasice pe care dânşii le au în sensul de a verifica în baza de date a poliţiei şi de a cere informaţii şi la surse interne”, a spus Rădoi.

Omul de afaceri mai spune că are informaţii potrivit cărora poliţia din Caracal ar sprijini clanurile de interlopi.

„Cel puţin în două dăţi, unul din şefii poliţiei Caracal a sunat telefonic pe unul din membrii grupării şi l-a informat cu privire la informaţiile pe care eu le dădeam în cadrul unor anchete. Într-o altă situaţie, un domn de la DIICOT a fost sunat de membrul unui clan şi i-a confirmat că într-adevăr au un dosar în lucru la DIICOT, lucru care vă daţi seama trebuia să fie strict secret şi nu trebuia să fie ştiut. La fel, domnul procuror Călina Ionuţ ne-a făcut o confesiune cu privire la faptul că Dumitru Dumitru, şeful DIICOT, ar fi stat de vorbă cu domnul Mirea Nicolae (fost şef Poliţia Caracal, n.r.) înainte de descinderi spunându-i despre dosar - este afirmaţia dânsului. În acelaşi sens am asistat la o discuţie, de fapt unul din poliţişti mi-a reprodus cum înainte de o descindere la un infractor acasă, domnul Mirea Nicolae îl înştiinţase pe acel infractor că urmează să aibă loc percheziţia”, a spus Rădoi.

Sursa citată a mai spus că informaţiile furnizate de acesta au ajutat, în 2012, la destructurarea reţelei infracţionale care se ocupa cu traficul de minore. De asemenea, Rădoi ar mai fi furnizat informaţii autorităţilor.

„Da, am primit răspunsuri (din partea anchetatorilor, n.r.), mi s-a confirmat că ceea ce arătam eu acolo a fost verificat şi din sursele dumnealor interne, respectiv din informaţii de la DGPI şi din alte servicii, mi s-a adus la cunoştinţă că s-a început un dosar la DGA Central, care a fost preluat de DGA Olt cu privire la lucrătorii de poliţie care erau implicaţi în aceste situaţii, dar mi s-a adus la cunoştinţă şi de către DIICOT central că dosarul de la Slatina vizavi. de care eu arătam că sunt grave nereguli procedurale şi aveam bănuiala, dar şi dovezi că dosarul ar fi fost trântit intenţionat, mi s-a adus la cunoştinţă că DIICOT central a preluat acest dosar şi că se va reinstrumenta”.

