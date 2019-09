Augustin Zegrean, despre decizia în cazul Băsescu: Nu are consecinţe juridice, ci doar morale

Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că decizia Curţii de Apel, care a constatat că fostul preşedinte Traian Băsescu a colaborat cu fosta securitate, nu va avea conseinţe juridice, ci doar morale.

„O să comentăm după ce va rămâne decizia definitivă pentru că s-ar putea să ne facem de râs. Să zicem acuma una şi apoi să vină (n.r. judecătorii) şi să zică că nu e aşa... Nu este pus în pericol mandatul, nu are nici o legătură. Nu are consecinţe juridice constatarea calităţii sau necalităţii de colaborator al securităţii, nu are consecinţe juridice, ci doar morale”, a declarat Zegrean.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis, vineri, acţiunea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) şi au constatat calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa fostului preşedinte al României Traian Băsescu.

În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, studiată de MEDIAFAX, se arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI şi MApN.

Traian Băsescu a declarat, vineri, pentru Mediafax, că va contesta decizia.

