Avertismentul medicului Alexandru Rafila: Dacă nu se schimbă „unele lucruri importante”, trendul crescător va continua

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, spune că nu are motive de optimism în ceea ce priveşte situaţia epidemiei de coronavirus din România şi că, dacă nu se schimbă „unele lucruri importante”, inclusiv mesajele transmise către oameni, nu ne putem aştepta la oprirea trendului crescător.

El a dat exemplul Italiei, ţară care a fost grav lovită în primele luni ale pandemiei, şi unde oamenii, tocmai din acest motiv, sunt atenţi la respectarea regulilor.

„Noi nu am avut de ce să ne speriem, pentru că lucrurile au fost ţinute sub control şi am crezut că în momentul în care s-a ridicat starea de urgenţă nu mai trebuie să facem altceva, decât să revenim la o activitate sau la o viaţă normală. Noi putem să revenim, nu e niciun fel de problemă, cu un foarte mic efort şi cu un foarte mic efort de înţelegere a motivului pentru care respectăm aceste măsuri care nu sunt doar legate de protecţia individului, sunt legate de protecţia comunităţii, sunt legate de funcţionarea economiei pentru că toate astea sunt legate între ele, nu sunt lucruri separate”, a spus Rafila la Digi24.

Întrebat când crede că se va opri trendul crescător, Rafila a spus: „Nu ştiu să vă răspund. Dacă nu se schimbă câteva lucruri importante în ceea ce priveşte abordarea din perspectiva sănătăţii publice şi din perspectiva mesajelor care se transmit oamenilor, cred că nu avem foarte multe motive să credem că acest trend se schimbă”.