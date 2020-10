Bacalaureat 2020. SUBIECTE - Sesiunea specială

VEZI AICI SUBIECTELE - Subiecte Limba Română Bacalaureat 2020. Iată ce au avut de rezolvat elevii de la uman si real la prima probă de BAC din acest an.

SUBIECTE BACALAUREAT 2020, SESIUNEA SPECIALĂ - PROFIL UMAN

BAREM BACALAUREAT 2020, SESIUNEA SPECIALĂ - PROFIL UMAN

SUBIECTE BACALAUREAT 2020, SESIUNEA SPECIALĂ - PROFIL REAL

BAREM BACALAUREAT 2020, SESIUNEA SPECIALĂ - PROFIL REAL

Bacalaureat 2020. La sesiunea specială participă

Luni, 6 iunie, începe sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2020, pentru candidaţii care au avut probleme de sănătate în timpul primei sesiuni şi nu au putut susţine probele scrise din motive medicale.

Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la etapa specială a examenului de Bacalaureat s-au înscris 141 de absolvenţi ai clasei a XII-a. Marţi, 7 iulie, are loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 8 iulie, se va desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării. Ultima probă scrisă, la Limba şi literatura maternă, este programată joi, 9 iulie.

Potrivit situaţiilor transmise de către inspectoratele şcolare, în 9 judeţe (Alba, Arad, Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Neamţ, Sălaj, Teleorman şi Timiş) nu s-au consemnat situaţii care să determine organizarea probelor scrise aferente acestei etape speciale. În Capitală vor susţine această etapă 12 candidaţi, iar în judeţele Caraş Severin, Tulcea şi Vaslui un singur candidat.

Primele rezultate ale sesiunii speciale BAC 2020 vor fi afişate vineri, 10 iulie, până la ora 12.00.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune, în continuare, la dispoziţia celor interesaţi, linia TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfăşurarea acestei etape. Numărul va fi disponibil în perioada 6 - 9 iulie, între orele 8,00 - 16,00, iar vineri, 10 iulie, între orele 8,00 - 14,00.

Bacalaureat 2020. Calendarul sesiunii speciale:

29 iunie-3 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

6 iulie 2020 - Limba şi literatura română (proba scrisă)

7 iulie 2020 - proba obligatorie a profilului (proba scrisă)

8 iulie 2020 - proba la alegere a profilului şi a specializării (proba scrisă)

9 iulie 2020 - Limba şi literatura maternă (proba scrisă)

10 iulie 2020 - afişarea rezultatelor - până la ora 12.00

10 iulie 2020 - depunerea contestaţiilor - între orele 14.00 - 19.00

12 iulie 2020 - afişarea rezultatelor finale - după ora 12.00

Bacalaureat 2020 - Sesiunea specială. Cum se desfăşoară examenul de BAC?

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:

la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depăşească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii;

vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc);

se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanţa uşii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide;

în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;

intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă şi spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;

existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

în sălile de clasă activităţile/examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între elevi/candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de celălalt;

pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite şi, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoaşterea şi intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafaţa sălii; personalul didactic/asistenţii care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Date MEC - Bacalaureat 2020 / Sesiunea iunie 2020

Rata de promovare (absolvenţi din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare), înregistrată la sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului naţional de Bacalaureat, fără etapa specială, după soluţionarea contestaţiilor, este de 64.5%. Pentru promoţia curentă, rata de promovare este de 72.9%, iar pentru promoţiile anterioare de 27.7%.

Astfel, din totalul celor 147.794 de candidaţi prezenţi, au promovat 95.399 de candidaţi: 87.887 candidaţi aparţin promoţiei 2020 (comparativ cu 84.833 de candidaţi reuşiţi în promoţia anului trecut), iar 7.512 provin din promoţiile anterioare (în creştere, comparativ cu 4.383 de candidaţi reuşiţi în 2019). Numărul mediilor de 10 (zece) a crescut la 307.

Dintre cei 155.639 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 147.794 de candidaţi (120.627 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 27.167 de candidaţi din promoţiile anterioare).