Bacşiş uriaş lăsat de un baschetbalist NBA. Chelneriţa a rămas stupefiată

Andre Drummond, pivotul celor de la Cleveland Cavaliers a fost protagonistul unei scene memorabile. După ce a luat masa la un restaurant din Florida, a lăsat bacşiş 1.000 de dolari.

Surpriza mare a fost de partea chelneriţei când a văzut nota de plată, mai ales că nu ştia cine este clientul.

„Nu ştiam cine este clientul până când nu am văzut bacşişul uriaş pe o notă de 164 de dolari. Atunci când am închis masa, am văzut pe nota de plată cine era de fapt şi am înmărmurit”, a declarat chelneriţa Kassandra Díaz.

Diaz a postat pe Instagram dovada plăţii şi a scris despre bucuria pe care i-a facut-o jucătorul. În replică, acesta i-a răspuns pe reţeaua de socializare: „Mulţumesc pentru că eşti grozavă!”.

Drummond însumează venituri de mai bine de 27 de milioane de dolari anual. El a mulţumit restaurantului pentru ospitalitate.