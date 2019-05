Marele premiu la Loteria Română, de 4,7 milioane de euro, a fost câştigat cu un bilet jucat de la o agenţie din Galaţi. Câştigătorul nu a revendicat încă suma de bani, dar agenţia din Galaţi a atras atenţia gălăţenilor deoarece acolo au fost câştigate cel puţin alte patru mari premii.

Biletul câştigător la Loteria Româna a fost cumpărat săptămâna trecută de la o agenţie din oraşul Galaţi. Tichetul care îi asigură cumpărătorului suma de 4,7 milioane de euro a fost completat la o agenţie loto din Piaţa Energiei.

Angajata Agenţiei Loto din Piaţa Energiei din oraşul Galaţi spune că are emoţii deoarece de-a lungul anilor a acordat numeroase câştiguri importante.

„Este o muncă cu responsabilitate. Dacă aţi şti cum îmi bate inima. Este o agenţie norocoasă, s-au mai câştigat premii mari de-a lungul timpului aici. Lucrez la Loto de aproape 37 de ani. Avem clienţi fideli aici”, a declarat pentru MEDIAFAX, vânzătoarea Veta Radu.

Câştigurile mari au atras numeroşi gălăţeni la agenţia norocoasă. Numeroase persoane vin din alte cartiere ale oraşului în căutarea numerelor câştigătoare.

„Şi eu joc la această agenţie. Am jucat ieri şi am verificat biletele. Am avut emoţii, nu au fost însă numerele câştigătoare. Am câştigat cel mai mult aici 2.500 de lei”, a spus Virgil Marin, unul dintre clienţii agenţiei gălăţene.

Chiar dacă nu au câştigat premii mari, ceilalţi clienţi ai agenţiei gălăţene spun că vor continua să joace la Loterie şi îşi fac planuri cu banii pe care i-ar putea obţine.

„Este o agenţie norocoasă. Acum când am auzit că s-a câştigat, am venit să pun nişte numere. Şi eu joc mereu. Cumpăr câte şase, opt bilete, dar până acum nu am câştigat sume mari. Cel mai mult am câştigat 1.000 de lei. Numerele mele norocoase sunt 13, 25 şi 28. Dacă aş fi câştigat o sumă aşa mare, aş dona o parte din bani la un cămin de bătrâni, aş cumpăra o casă”, a povestit Vasile Ciolan, un alt client al Loteriei Române.

Până în prezent, la agenţia din Piaţa Energiei au fost câştigate cel puţin cinci premii la categoria I, la Loto 6 din 49. Şi la alte agenţii din oraşul Galaţi au fost obţinute câştiguri importante la Loto.

În ultimii 20 de ani, cinci gălăţeni au câştigat premii cuprinse între 500.000 de euro şi 11 milioane de euro.

Biletul completat la tragerea Loto 6/49 a avut trei combinaţii complete de numere.

Potrivit Loteriei Române, aceste este primul premiu de categoria I câştigat anul acesta la Loto 6 din 49. Precedentul mare premiu a fost acordat la începutul lunii decembrie, anul trecut.

„La tragerea Loto 6/49, de astăzi, 12 mai 2019, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 22.265.937,00 lei (4,7 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 17-010 din Galaţi şi a fost completat la Loto 6/49 cu 3 combinaţii complete de numere, după cum urmează: 9 numere in zona A, cate 8 numere in zona B, respectiv C (în total 140 variante) şi 3 variante la Noroc. Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obţinut şi 18 câştiguri de categoria a II-a, 45 câştiguri de categoría a III-a şi 20 câştiguri de categoría a IV-a, valoarea totala a câştigului fiind de 22.406.795,79 lei. Este primul premiu de categoria I câştigat anul acesta la Loto 6 din 49”, a anunţat Loteria Română.

