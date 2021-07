Biserica îi răspunde lui Barna: „Ne-am afirmat deja poziţia favorabilă faţă de vaccinare”

„În legătură cu din nou clamata implicare a Bisericii (Ortodoxe) în demersul de convingere a oamenilor să se vaccineze, e bine să ne amintim că în România există 18 culte religioase, partenere sociale ale statului, şi cu care acesta se situează într-un dialog pe diverse teme cu relevanţă publică”, spune purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.

Dincolo de acest aspect, Băneascu arată că Biserica Ortodoxă Română şi-a afirmat deja de nenumărate ori poziţia favorabilă, firească şi clară faţă de actul vaccinării într-o pandemie, îndemnându-i pe clerici şi laici să ia cu adevărat în serios boala, să se informeze temeinic din surse cu adevărat credibile, să se sfătuiască cu medicii şi să-şi configureze astfel o opţiune corect întemeiată în legătură cu un act medical de care depinde sănătatea şi protejarea lor şi a celor dragi.

„Aceasta este o atitudine fundamental etică izvorâtă din virtutea bunului-simţ, dar şi din libertatea personală care presupune responsabilitatea comunitară pentru care Biserica pledează permanent. Implicarea cultelor religioase într-un demers persuasiv pe o temă extra-religioasă şi într-o problematică în care exclusiv competenţa medicală este adecvată şi relevantă, nu poate transgresa însă limitele contextului celor menţionate mai sus”, arată Vasile Bănescu.

Vicepremierul Dan Barna, lider USR PLUS, i-a cerut premierului Florin Cîţu să iniţieze un dialog cu Biserica Ortodoxă pentru a deveni partener pentru vaccinare: „În perspectiva valului patru cred că se poate găsi şi în rândul bisericii o rezonabilitate legată de susţinerea acestui mesaj de vaccinare”.

„Cred că este momentul să discutăm foarte clar şi-i voi propune premierului ca în şedinţa de guvern să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă, ca partener pentru vaccinare. Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru, şi iată - Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil, sunt convins şi am încredere în înţelepciunea şi a părintelui Patriarh Daniel şi a celorlalţi ierarhi că acest mesaj e timpul să fie dat, tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important e să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat”, a spus Dan Barna.

