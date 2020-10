Bu8cureştenii se pot delecta de sâmbătă de teatru pe scena amenajată în Parcul Cişmigiu

Primăria Capitalei, prin ARCUB, organizează, în perioada 18 iulie – 20 septembrie, Festivalul „Bucureştii lui Caragiale" pe scena amenajată în Parcul Cişmigiu.

După o lungă perioadă de cultură online, cea de-a opta ediţie a festivalului „Bucureştii lui Caragiale" oferă bucureştenilor două luni de teatru în aer liber cu peste 30 de spectacole din repertoriul a 20 de teatre din Capitală.

Calendarul ediţiei „Bucureştii lui Caragiale" din acest an cuprinde spectacole de matineu şi spectacole de seară. Matineele sunt dedicate copiilor şi sunt programate în fiecare duminică şi în unele sâmbete, de la ora 10.00. Cei mici sunt invitaţi să evadeze în lumea poveştilor cu fabule şi basme celebre reinventate în spectacole de balet, spectacole de păpuşi şi pantomimă, concerte educative, spectacole de teatru interactiv şi de magie.

Serile de weekend sunt rezervate comediilor spumoase după texte clasice sau de actualitate, cu intrigi poliţiste, adaptări după commedia dell'arte sau spectacolelor cu aer vintage, spectacolelor-concert, de dans contemporan, cu elemente de video mapping, muzică live şi coregrafii spectaculoase.

Primul weekend al festivalului „Bucureştii lui Caragiale" (18-19 iulie) debutează cu două spectacole premiate de teatru contemporan şi cu o producţie dedicată celor mici.

Câştigătoare a unui premiu UNITER, comedia cazonă „Familia Tót" este programată sâmbătă, 18 iulie, de la ora 20.00. Produs de Centrul Cultural Lumina, după un text al autorului maghiar István Örkeny, în regia lui Victor Ioan Frunză şi scenografia Adrianei Grandt, spectacolul „Familia Tót" este „o foarte frumoasă, foarte comică şi foarte crudă poveste despre dezumanizare sau, pe româneşte, despre cum să faci din om neom" (Adrian Nicolae).

Duminică, 19 iulie, cei mici sunt aşteptaţi la matineul „Capra cu trei iezi", de la ora 10.00. Povestea lui Ion Creangă prinde viaţă în montarea Teatrului Ţăndărică, un spectacol în care păpuşile sunt mânuite cu măiestrie, actorii stârnesc senzaţie în rândul celor mici, iar decorul, linia melodică şi costumele stârnesc melancolii în rândul celor mari.

Weekendul de festival 18-19 iulie se încheie cu unul dintre cele mai premiate spectacole ale teatrului independent. O comedie în cheia clasicelor 'film noir' americane, „Bullets over Lipscani" este o adaptare după „Bullets over Broadway" a lui Woody Allen şi face parte din repertoriul Teatrului Godot. Spectacolul cu cel mai mare succes la public al tânărului regizor Eugen Gyemant, „Bullets over Lipscani" se joacă la „Bucureştii lui Caragiale" #8 duminică, 19 iulie, de la ora 20.00,

Desfăşurarea evenimentului, în perioada 18 iulie – 20 septembrie, implică respectarea tuturor măsurilor de siguranţă pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.