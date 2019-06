Budăi, despre propunerea lui Orban de impozitare a IT-iştilor: Când spuneam că sunt porniţi pe tăieri de venituri şi taxare suplimentară.../ Ce spun IT-iştii

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a reacţionat duminică, după ce Ludovic Orban a declarat că lui nu i se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit, precizând că vor mai urma şi alte tăieri.

"UPS!🤔Când spuneam că sunt porniţi pe tăieri de venituri şi taxare suplimentară.... Prima categorie...vor urma şi altele? Eu zic ca DA. Offf..cum era cândva?..dreptate şi adevăr?", a scris, pe Facebook, Marius Budăi.

Reacţia vine după ce preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la Mediaş, că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poţi să creezi facilităţi fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a spus Orban.

„Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România. A fost o perioadă în care să stimulezi, ca oamenii să se ducă spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, vă spun sincer. De ce? Păi un angajat dintr-o forjă sau un şofer de TIR care muncesc în condiţii extrem de grele trebuie să plătească impozit pe venit şi altul care încasează venituri semnificative şi altul care încasează venituri dintr-o muncă mai mult intelectuală, mentală fără discuţie, de ce să nu plătească impozit? Neutralitatea fiscală e un principiu fundamental. Orice venit trebuie impozitat”, a spus Orban.

Potrivit acestuia, nu pot fi create „facilităţi fiscale care îmbracă forma unor privilegii".

Asociaţia industriei de software şi servicii: Facilităţile fiscale menţin industria IT competitivă

Asociaţia patronală a industriei de software şi servicii (ANIS) a reacţionat, duminică, după ce Ludovic Orban a declarat că lui nu i se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit, precizând că facilităţile menţin industria IT românească la un nivel competitiv.



“Reiterăm faptul că facilităţile fiscale au făcut şi menţin industria IT românească competitivă, într-o cursă cu alte ţări care oferă programatorilor impozit pe venit 0, precum Ucraina, Polonia sau Belarus. Deficitul de forţă de muncă din IT la nivelul UE este atât de mare, încât, o astfel de măsura ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiştilor din ţară, deci un impact economic major. Facem apel la oamenii politici să analizeze cu atenţie dinamica acestui sector, înainte de a transmite semnale de instabilitate într-un sector deja puternic afectat de modificări fiscale, introduse fără studii de impact şi îl invităm pe domnul preşedinte Orban la un dialog cu reprezentanţii industriei de software", a transmis ANIS, pe Facebook.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.