Călătoria apostolică de trei zile a Papei Francisc în România s-a încheiat/ Aeronava a decolat în aplauzele pelerinilor de pe aeroportul din Sibiu/ Traseul spre aeroport, modificat din cauza furtunii LIVE TEXT

Sute de oameni l-au aşteaptat, duminică, pe Papa Francisc la ultima oprire a Sanctităţii Sale în România, pe Aeroportul din Sibiu. Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, traseul de deplasare al Sanctităţii Sale spre aeroportul din Sibiu s-a modificat, fiind ales planul de rezervă, pe cale rutieră. Schimbarea planului prin care s-a ales calea terestră, şi nu elicopterul, nu va afecta programul anunţat iniţial.

UPDATE 17.40 Aeronava în care se află Papa Francisc a decolat în aplauzele pelerinilor de pe aeroportul din Sibiu

Aeronava în care se află Papa Francisc a decolat, duminică, la ora 17.43, de pe aeroportul din Sibiu, cu destinaţia Roma, în aplauzele pelerinilor. La plecare, Suveranul Pontif a binecuvântat mai mulţi copii prezenţi la aeroport, primind flori de la oameni şi fotografiindu-se cu aceştia.

Suveranul Pontif se va întoarce în Italia cu o aeronavă a companiei Tarom.

La aeroportul din Sibiu, Sanctitatea Sa a fost aşteptat de preşedintele Klaus Ioahnnis şi de soţia sa, Carmen Iohannis, dar şi de peste 2.000 de persoane. Papa Francisc a salutat, pe rând, mulţimea la plecare, evitând practic covorul roşu până la aeronavă, oamenii aplaudând şi strigând "Vivat Papa".

La un moment dat, Sanctitatea Sa a ridicat şi o fetiţă în braţe.

Pelerinii s-au ascuns de ploaie sub corturile amplasate de autorităţi. Unii dintre credincioşi au venit de la zeci de kilometri distanţă ca să îl vadă pe Suveranul Pontif.

Şi Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” a fost prezent la aeroport, dar şi 16 perechi de la ansamblul folcloric "Junii Sibiului".

UPDATE 17.30 Papa Francisc s-a urcat în avion pentru a pleca spre Roma.Călătoria apostolică de trei zile a Papei Francisc în România s-a încheiat

Papa Francisc s-a îmbarcat, duminică, în aeronava Tarom care urmează să decoleze de pe aeroportul din Sibiu, cu destinaţia Roma. La plecare, Suveranul Pontif a binecuvântat mai mulţi copii prezenţi la aeroport, primind flori de la oameni şi fotografiindu-se cu aceştia.

UPDATE 17.15 Papa Francisc a ajuns la aeroportul din Sibiu. Judeţul e sub cod portocaliu de vijelii şi grindină

Papa Francisc a ajuns, la ora transmiterii ştirii, la aeroportul din Sibiu, unde va avea loc ceremonia de rămas bun şi de unde Suveranul Pontif va pleca către Roma. Judeţul e sub cod portocaliu de vijelii şi grindină până la ora 17.30.

La aeroportul din Sibiu, Sanctitatea Sa a fost aşteptat şi de preşedintele Klaus Ioahnnis şi soţia sa, Carmen Iohannis.

Totodată, Garda de Onoare este prezentă la aeroport, dar şi 16 perechi de la ansamblul folcloric "Junii Sibiului".

Peste 2.000 de oameni îl aşteaptă pe Papa Francisc la Aeroportul din Sibiu. Pelerinii s-au ascuns de ploaie sub corturile amplasate de autorităţi. Unii dintre credincioşi au venit de la zeci de kilometri distanţă ca să îl vadă pe Suveranul Pontif.

Una dintre femeile care aşteaptă îmbrăcată în costum popular sosirea Papei a spus că a venit să îi ureze acestuia drum bun. „Am venit să-l întâmpinăm pe Sfântul Părinte, la plecare. Îl aşteptăm cu mult drag. Ne-am pus aceste straie de sărbătoare, pentru că aşa sărbătorim noi, suntem de la Axente Sever, unde de fiecare data când este sărbătoare ne îmbrăcăm cu aceste străvechi costume populare, în alb şi negru. Avem costume foarte vechi, de sute de ani, de la bunicile noastre, de la mamele noastre. Iar, astăzi în semn de cinstire faţă de Sanctitatea Sa am venit pentru a-l întâmpina şi a-i ura să aibă un drum bun, de catifea, aşa cum este bunătatea sfinţiei sale”, a spus una dintre femeile îmbrăcate în haine populare care a venit la aeroport.

Plecarea Papei Francisc din România este programată de pe Aeroportul din Sibiu.

UPDATE 16.45 Cod portocaliu de vijelii şi grindină în judeţul Sibiu, de unde Papa Francisc va pleca către Roma

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a modificat, duminică, avertizarea nowcasting cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină care vizează judeţul Sibiu în cod portocaliu, aceasta urmând să expire la ora 17.30.

UPDATE 16.30 2000 de oameni îl aşteaptă pe Papă la Sibiu. Pelerin: Îi urez un drum de catifea, ca sufletul Său

Peste 2.000 de oameni îl aşteaptă pe Papa Francisc la Aeroportul din Sibiu. Pelerinii s-au ascuns de ploaie sub corturile amplasate de autorităţi. Unii dintre credincioşi au venit de la zeci de kilometri distanţă ca să îl vadă pe Suveranul Pontif.



Pelerinii au fost nevoiţi să se ascundă sub corturile amplasate de autorităţi, după ce la Sibiu a început ploaia. Judeţul se află sub avertizare Cod galben de averse şi gridnină până la ora 17.00.

Una dintre femeile care aşteaptă îmbrăcată în costum popular sosirea Papei a spus că a venit să îi ureze acestuia drum bun.

„Am venit să-l întâmpinăm pe Sfântul Părinte, la plecare. Îl aşteptăm cu mult drag. Ne-am pus aceste straie de sărbătoare, pentru că aşa sărbătorim noi, suntem de la Axente Sever, unde de fiecare data când este sărbătoare ne îmbrăcăm cu aceste străvechi costume populare, în alb şi negru. Avem costume foarte vechi, de sute de ani, de la bunicile noastre, de la mamele noastre. Iar, astăzi în semn de cinstire faţă de Sanctitatea Sa am venit pentru a-l întâmpina şi a-i ura să aibă un drum bun, de catifea, aşa cum este bunătatea sfinţiei sale”, a spus una dintre femeile îmbrăcate în haine populare care a venit la aeroport.

Plecarea Papei Francisc din România este programată de pe Aeroportul din Sibiu, la ora 17.00.

UPDATE 16.27 Traseul Papei Francisc spre aeroportul din Sibiu a fost modificat din cauza vremii

Traseul de deplasare al Papei Francisc spre aeroportul din Sibiu s-a modificat din cauza vremii, fiind ales planul de rezervă, pe cale rutieră. Schimbarea planului nu va afecta programul anunţat iniţial, anunţă Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”.

Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” precizează că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, traseul de deplasare al Sanctităţii Sale spre aeroportul din Sibiu s-a modificat, fiind ales planul de rezervă, pe cale rutieră. Schimbarea planului nu va afecta programul anunţat iniţial.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare nowcasting cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină pentru judeţul Sibiu, până la ora 17.00. Plecarea Papei Francisc din România este programată de pe Aeroportul din Sibiu, la ora 17.00.

UPDATE 16.20 Cod galben de vijelii şi grindină în judeţul Sibiu, de unde Papa Francisc va pleca către Roma

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare nowcasting cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină pentru judeţul Sibiu, până la ora 17.00. Plecarea Papei Francisc din România este programată de pe Aeroportul din Sibiu, la ora 17.00.



Meteorologii avertizează că în judeţul Sibiu (Sibiu, Cisnădie, Tălmaciu, Sălişte, Şeica Mare, Şelimbăr, Roşia, Ocna Sibiului, Axente Sever, Slimnic, Loamneş, Cristian, Şura Mare, Micăsasa, Păuca, Vurpăr, Şura Mică, Şeica Mică, Mihăileni, Ludoş) se vor semnala averse care vor cumula local 25-30 l/mp, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului, dar şi grindină de mici dimensiuni.

Avertizarea expiră la ora 17.00.

Plecarea Papei Francisc din România este programată de pe Aeroportul din Sibiu, la ora 17.00.

Sute de oameni s-au strâns la Aeroportul din Sibiu şi îl aşteaptă pe Papa Francisc, care urmează să ajungă din Blaj cu elicopterul.

Unii dintre oameni sunt îmbrăcaţi în costume populare, iar alţii au adus cu ei steaguri ale Vaticanului şi României, pe care le flutură în aşteptarea Papei Francisc.

La Sibiu, vremea ţine cu pelerinii, la ora transmiterii ştirii fiind înregistrate 26 de grade Celsius.

Papa Francisc este la Blaj, unde mai are programată o vizită într-o comunitate de romi.

Suveranul Pontif a oficiat, duminică, Sfânta Liturghie pe Câmpia Libertăţii din Blaj, unde Papa a citit mesajul de beatificare a celor 7 episcopi români.

Duminică este ultima zi a vizitei apostolice a Papei Francisc în România. Potrivit programului, Suveranul Pontif va părăsi ţara la ora 17.20, de pe Aeroportul din Sibiu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.