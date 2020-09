Cântăreaţa Cristina Bălan implicată într-un incident cu poliţiştii locali după ce copiii ei s-au urcat într-un tobogan

Artista Cristina Bălan a povestit pe o reţea de socializare un incident neplăcut ce s-a petrecut joi în timp ce se afla cu cei doi copii în parc.

Cântăreaţa ce a câştigat în trecut Vocea României a avut o interacţiune neplăcută cu poliţiştii locali. Totul a pornit de la faptul că unul dintre copii săi a dorit să folosescă toboganul dintr-un parc care era închis. Doi poliţişti locali şi un paznic au fost implicaţi în "altercaţia" ulterioară. În postarea Cristina Bălan povestit că a fost apostrofată şi luată de braţ de doi poliţişti locali.

“Voi scrie câteva lucruri despre întâmplarea de astăzi din parc, despre ce înseamnă lipsa totală de empatie şi înţelegere, când la mijloc e o situaţie mai dificilă. Sau mai specială. Veniserăm şi noi în parc, după kinetoterapie. Pentru că insistau copiii, pentru că nu ştiam că sunt închise unele puncte de distracţie. Am ajuns în parc, abia deschisesem portiera maşinii ca Toma al nostru era deja la jumătatea parcului, l-am strigat, în fine, după nişte insistente l-am convins să ne aştepte. Ce vreau să zic cu asta, copilul era nerăbdător să ajungă la tobogane. Am observat că primul loc de joacă cu tobogane era închis, aşa că am mers înspre al doilea. Am lăsat copiii să alerge, normal, eram în parc. Până să ajung eu la al doilea loc cu tobogane, ai mei erau deja suuuuus, sus de tot, se bucurau de joacă. Degeaba au pus autorităţile romane o bentiţă albă (hahaha) să semnaleze că e închis acolo; copiii nu s-au simţit intimidaţi şi au trecut pe sub râsul lor de bentiţa şi s-au căţărat imediat pe toate cele. Evident că degeaba le explica mami, cu vocea tot mai departe, că e închis, că nu e voie, ca una, ca alta. De menţionat că mai erau nişte copilaşi în zona aia, aşa că imposibil să-i conving pe ai mei că nu e voie. Adică pt alţii e, doar pt ei nu? Sunt un om care respectă legea, sunt un om civilizat şi care respecta oamenii. Dar ce am întâlnit astăzi în acel parc nu sunt oameni, sunt nişte uniforme incapabile să înţeleagă că insignele lor nu le dau dreptul să se poarte ca nişte roboţi şi că oamenii au situaţii şi situaţii", a scris ea în prima parte a mesajului,

Soţul său care a sosit la locul incidentului a avut o reacţie pe Facebook ataşând şi un videoclip cu incidentul

“Vă rog, DISTRIBUIŢI cât mai mult, să vadă o ţară întreagă care sunt priorităţile statului român. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte!! Cine va plăti terapiile de recuperare ale copiilor după ce au asistat la asemenea scenă de groază? Cum este posibil un astfel de mercenar să tragă de o mamă cu forţa să o ducă la secţie. Şi asta de ce, pentru că picii noştri, adevăraţi INFRACTORI, au urcat pe tobogane. Doamne fereşte! DOAMNE FEREŞTE, oameni buni!”, a scris Gabriel Bălan.