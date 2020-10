UPDATE 20:10. Jandarmeria Română, precizări în legătură cu protestul din Piaţa Victoriei

În legătură cu manifestaţia publică din Piaţa Victoriei, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti face următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe timpul stării de alertă, organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii sau orice alte întruniri sunt interzise.

Echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei au discutat cu persoanele prezente pentru a le aduce la cunoştinţă prevederile legale şi măsurile care vor fi luate în cazul nerespectării acestor prevederi.

Până în prezent, au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 16.500 de lei pentru nerespectarea măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de Covid-19.

În continuare sunt desfăşurate activităţi specifice de identificare şi sancţionare şi a altor persoane care încalcă prevederile legii.

Scopul nostru nu este acela de a sancţiona, ci acela de a limita răspândirea virusului.

Pentru sănătatea dumneavoastră şi protecţia celorlalţi cetăţeni, vă recomandăm să nu participaţi la astfel de evenimente.

Sănătatea şi siguranţa dumneavoastră sunt prioritatea noastră!

Iniţiatoarea protestului este Iosefina Pascal, care este asistent al europarlamentarului Maria Grapini. Mai mulţi avocaţi, printre care şi Gheorghe Piperea , susţin că prevederile proiectului promovat de Guvernul Orban nu este constitutional.

Proiectul privind carantinarea şi izolarea a fost sâmbătă pe ordinea de zi a senatorilor, dar dezbaterile au fost amânate pentru luni. Proiectul de lege a fost adoptat joi de Camera Deputaţilor.

Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic a fost adoptată, luni, de Guvern, după ce Curtea Constituţională a decis că internarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în spitale este contrară Legii Fundamentale.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a spus, luni, că în proiectul de lege adoptat de Guvernul se redefinesc „carantina” şi „izolarea”, el precizând că prima este destinată persoanelor sănătoase, iar cea de-a doua, celor infectate.

„Prim proiectul de lege la care s-a lucrat până astăzi (luni - n.red.) dimineaţa (...) am dorit să abordăm problema mai general, nu numai pentru COVID. Am încercat să fie cât mai clare acţiunile şi termenii din legea respectivă. (Proiectul de act normativ - n.red.) începe cu mai multe definiţii. „Carantina persoanelor” are acum o definiţie care este asemănătoare cu regulamentul internaţional sanitar. Ea reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spaţii special desemnate de autorităţi, la domiciliu sau în locaţia declarată de către persoana carantinată”, a spus Arafat.