Cargobot scufundat în Marea Neagră, în largul Turciei: Mai multe persoane au fost date DISPĂRUTE, iar doi membri ai echipajului au murit

La bordul navei Volgo Balt 214, care transporta cărbune, se aflau treisprezece membri ai echipajului, şapte dintre aceştia fiind până în acest moment salvaţi din apele Mării Negre.

Nava, înregistrată în Panama, plecase din portul rus Azov şi se îndrepta spre Samsun.

Agenţia de ştiri Anadolu a transmis că nava s-a rupt în două în timpul scufundării.

La operaţiunile de căutare mai participă un avion, trei elicoptere şi ambarcaţiuni ale Pazei de Coastă din Turcia.

Nouă dintre membri echipajului erau din Ucraina, doi din Azerbaidjan, iar alţi doi din Rusia, potrivit autorităţilor din provincia Samsun.

Authorities say in total 6 out of 13 crew members are rescued from Panama-flagged cargo ship "Volgo Balt 214" and one dead body found in the sea. Search and rescue operation continues.