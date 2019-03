Cătălin Predoiu, fostul ministru al Justiţiei, a fost audiat la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, într-un dosar repartizat de la Parchetul General, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cătălin Predoiu a declarat, după audierile de la Poliţie, că a fost chemat în calitate de martor într-un dosar care vizează o persoană fizică din Braşov, fostul ministru fiind întrebat despre asistenţa juridică pe care a oferit-o pentru vânzarea unei societăţi româneşti către una germană.

„Am dat declaraţii în calitate de martor, legat de un dosar care are în cercetare o persoană fizică din Braşov. În primul rând, nu s-a menţionat o astfel de faptă (spălare de bani, n..r), nu ştiu exact care e obiectul cercetării. (...) Am fost avocat al unei societăţi, dar nu are nicio legătură cu intermedierea. Contractul de asistenţă a vizat asistenţă juridică de vânzarea unei companii, care nu s-a mai realizat. Nu am fost întrebat decât cu privire la relaţia mea de avocat cu această societate. Am explicat când a fost încheiat contractul de asistenţă juridică, în ce a constat asistenţa şi cum s-a încheiat asistenţa juridică. ( ..) Absolut totul s-a desfăşurat normal, negocierile au vizat o vânzare către o companie germană, foarte mare. Negocierile au eşuat pentru că partenerul german nu a mai dorit să cumpere”, a declarat Cătălin Predoiu, la ieşirea de la audierile Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor Economice, din cadrul Poliţiei,.

Potrivit fostului ministru al Justiţiei, nimic din întreaga procedură nu s-a derulat în afara cadrului legal: „Absolut nimic pe parcursul acelor tratative nu a fost în afara normalului - nu numai din punct de vedere legal, ci şi al standardului de tranzacţii”.

Cauza vizează nişte intermedieri pe care le-a facut Predoiu în 2012, cand era avocat.

Întrebat dacă ar putea deveni suspect în această cauză, Predoiu a răspuns: „Nu are de ce. Eu am fost avocat care a asistat o posibilă tranzacţie de preluarea unei societăţi româneşti care nu s-a mai încheiat”.

