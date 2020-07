Câţi ani trebuie să lucrezi în România ca să îţi cumperi o locuinţă? Sunt locuinţele mai accesibile din cauza crizei?

Vrei să îţi cumperi o locuinţă, dar aştepţi să scadă preţurile? Specialiştii din imobiliare nu vin cu veşti bune. Criza coronavirusului a lovit puternic salariile, dar nu şi preţurile apartamentelor. În plus, este posibil să vedem o creştere de preţuri la apartamentele de trei camere, având în vedere noua finanţare de până la 140.000 de euro din programul Noua Casa, spune agentul imobiliar Tudor Platon.



În continuare, Clujul rămâne cel mai scump oraş din ţară. Aici, un metru pătrat costă în medie 1.760 de euro, iar ca să îşi cumpere un apartament de doar 60 de metri pătraţi, un cuplu trebuie să lucreze aproape 12 ani.



Numai pentru avansul unei locuinţe în fază de proiect Horea a lucrat cinci ani neîntrerupt.



„Am lucrat cinci ani neîntrerupt pentru a strânge bani de un avans, apoi am apelat la un credit pentru că altcumva nu aş fi putut. Am cumpărat apartamentul în stadiul în care era o gropă aici. Am mers pe încredere. Preţul pe metru pătrat era la 1.400 de euro, între timp a crescut. Apartamentul e cu două camere, 55 de metri pătraţi. Am luat creditul pe 20 de ani, deci încă 20 de ani de acum încolo”, a spus Horia Feţan.



În Bucureşti o familie trebuie să lucreze 10 ani pentru o locuinţă, iar în Timişoara doar 8.

„Salariul mediu în Cluj este undeva la 3.500 de lei net de persoană şi atunci, dacă discutăm de un cuplu şi calculăm, ar fi undeva la 7.000 de lei net pe familie într-o lună. Reiese că, într-adevăr, în 12 ani de zile ar putea să îşi cumpere un apartament de 60 de metri pătraţi în Cluj la preţul mediu. Cred totodată că acest plafon de 70.000 de euro care râmâne în piaţă o să ajute la stabilizarea preţurilor la apartamentele cu două camere. În schimb, este posibil să vedem o creştere de preţuri pe segmentul de trei camere, având în vedere noua finanţare de până la 140.000 de euro“, a explicat agentul imobiliar Tudor Platon.

Costul locuinţelor raportat la salarii

În Bucureşti, metrul pătrat al unei locuinţe este, în medie, 1.460 euro, iar salariul mediu este de 3.700 de lei

În Cluj, metrul pătrat este de 1.760 de euro, iar salariul mediu este în jur de 3.400 de lei

În Timişoara, preţul mediu este de 1.270 de euro pe metrul pătrat, iar salariul mediu - 3.000 de lei