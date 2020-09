Ce a făcut prinţul William în secret în timpul carantinei

Prinţul William este un promotor al campaniilor pentru sănătate mintală, încurajând oamenii să vorbească deschis despre aceste probleme. Dar probabil nu te-ai aştepta să răspundă la o linie de consiliere psihologică. Şi, totuşi, exact asta a făcut, în secret, ducele de Cambridge în timpul carantinei, a ajutat oameni care s-au luptat cu probleme mintale din cauza carantinei impuse în contextul epidemiei de coronavirus.

William a lansat anul trecut, împreună cu soţia sa, o linie de consiliere psihologică disponibilă non stop, unde şi ducesa Catherine a fost voluntar, potrivit unui comunicat oficial.

Anul trecut, prinţul William a vorbit foarte deschis despre pierderea mamei sale, prinţesa Diana, pentru un documentar despre sănătatea mintală. Prinţul a spus atunci că bărbaţii nu ar trebui să se ruşineze să vorbeacă despre acest tip de probleme.

De asemenea, în 2018, el a lansat un site dedicat imbunătăţirii sănătăţii mintale a angajaţilor.

To all the incredible volunteers across the UK this #VolunteersWeek: Thank you.@GiveUsAShout | @Cyouthcic pic.twitter.com/2QavveKkF0